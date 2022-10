Com Guarani embalado, Mozart projeta 'jogo duro' contra o Ituano

(via Agência Estado)

Embalado por quatro vitórias seguidas, o Guarani segue a preparação para a partida do próximo sábado, contra o Ituano, às 18h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Teremos um jogo duro contra o Ituano, mas estamos em um bom momento. Temos que aproveitar isso. Tenho sempre muita confiança de que podemos ganhar de qualquer adversário, em qualquer estádio, graças ao que os jogadores estão fazendo", disse Mozart.

A sequência positiva encaminhou a permanência do Guarani na Série B. Em 13º lugar, o Guarani tem 41 pontos, seis a mais que o CSA, que abre a zona de rebaixamento.

Mozart quer evitar que o elenco baixe a guarda depois de se aproximar do objetivo. "Quero tentar fazer o máximo possível de pontos. Com esse elenco, com a capacidade técnica dos jogadores e com o momento em que estamos vivendo, temos que pensar em ganhar o máximo possível. A começar pelo jogo contra o Ituano", afirmou o treinador.

Contra o Ituano, o Guarani não vai ter o zagueiro João Victor e o volante Richard Rios, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo e pela expulsão, respectivamente.

Desfalque na vitória sobre o Londrina, por 1 a 0, por questão física, o volante Rodrigo Andrade deve retornar, diferente do também volante Leandro Vilela, que tem uma contusão no tornozelo.