Com grupo definido, seleção feminina de basquete está pronta para o Pré-Mundial

Da Redação

A seleção brasileira feminina de basquete está definida para o Pré-Mundial de Belgrado, na Sérvia. A estreia será nesta quinta-feira, às 8 horas (de Brasília), diante da Austrália. A semana, inclusive, é corrida para a equipe. Na última segunda, o grupo entrou na bolha feita pela Fiba em um hotel da capital sérvia. Já na terça participou do Media Day oficial. E nesta quarta realizou mais uma atividade na Arena Ranko Žeravica Sports Hall. A atividade já aconteceu com a definição das 12 atletas que disputam a competição.

continua após publicidade .

"Sabemos a dificuldade, a qualidade das nossas rivais, mas o Brasil trabalha para voltar ao Mundial. A Sérvia é a atual campeã da Europa, mostrou em Tóquio que é uma força. Assim como a Austrália. A Coreia (do Sul) é uma surpresa. O Brasil não joga contra uma seleção asiática há muitos anos. Apesar disso, a partida contra as coreanas precisa ser vencida e estamos trabalhando para isso", disse o técnico José Neto.

No treino de segunda-feira, a ala Jeanne Flausino sofreu uma entorse no tornozelo direito. A jogadora foi avaliada pelo departamento técnico e apesar do bom prognóstico de recuperação, a proximidade dos jogos inviabilizou a sua participação no Pré-Mundial. A jogadora já retornou para o Brasil para iniciar reabilitação. Outra atleta que deixou o grupo foi a armadora Lays da Silva.

continua após publicidade .

Depois da estreia nesta quinta-feira, o Brasil jogará na sexta contra a Coreia do Sul, às 14 horas (de Brasília). O time fecha a sua participação no Pré-Mundial contra a Sérvia, no domingo, às 17 horas. Vale lembrar que, das quatro equipes, a Austrália, por ser anfitriã do Mundial, em setembro deste ano, já está classificada. Assim, Brasil, Coreia do Sul e Sérvia jogam por duas vagas no torneio.

Os trabalhos começaram no último dia 31 com a viagem para a Sérvia. O primeiro treino aconteceu no dia 1.º, na Vizura Sports Academy, já em Belgrado, com as atletas que já estavam liberadas pelos seus clubes e comissão técnica. A janela Fiba para a disputa do Pré-Mundial é de 6 a 13 deste mês, data em que as atletas são disponibilizadas pelas equipes para a competição e atividades com suas seleções nacionais.