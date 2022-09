Com grupo completo após chegada de Weverton, Tite esboça seleção para amistosos

(via Agência Estado)

A seleção brasileira realizou nesta terça-feira, em Le Havre, na França, o primeiro treino com todos os convocados por Tite para os amistosos desta Data Fifa. No dia anterior, o técnico trabalhou com 23 dos 26 convocados, sem a presença dos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Após o meia Éverton Ribeiro e o atacante Pedro, ambos do Flamengo, se apresentarem na noite da segunda-feira, o goleiro palmeirense Weverton chegou na manhã desta terça para deixar o grupo completo.

Tite usou a primeira atividade com todos os jogadores para fazer alguns testes e montou o time titular com Eder Militão na lateral direita, posição que o zagueiro do Real Madrid exerceu nos tempos de São Paulo e mais recentemente no Porto. No próprio time merengue, já foi utilizado pontualmente pelo lado do campo.

O esboço feito pelo treinador teve Alisson; Eder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Vini Jr, Raphinha e Richarlison. No último amistoso da Data Fifa de junho, quando o Brasil goleou o Coreia do Sul por 5 a 1 e venceu o Japão por 1 a 0, Tite optou por uma dupla de volantes formada por Casemiro e Fred. Nos dois jogos, a lateral direita ficou com Daniel Alves, desta vez fora da convocação.

Os dois amistosos dos próximos dias são os últimos antes da Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 20 de novembro. O primeiro desafio da seleção brasileira será diante de Gana, no Estádio Océane, em Le Havre, às 15h30 de sexta-feira. Os ingressos para a partida já estão esgotados, portanto o Océane receberá sua capacidade máxima, cerca de 30 mil torcedores.

Depois do duelo com os ganeses, o Brasil enfrenta a Tunísia, na próxima terça-feira, dia 27, às 15h30. O jogo será realizado em Paris, no Parque dos Príncipes, estádio do Paris Saint-Germain, e as entradas também já estão esgotadas.