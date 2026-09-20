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Com grande atuação de Semenyo, Manchester City derrota Sunderland em jogaço no Etihad

Escrito por Matheus Godoy (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Manchester City teve trabalho para derrotar o Sunderland na manhã deste domingo (20), por 5 a 3, pela 5ª rodada da Premier League. A equipe comandada pelo italiano Enzo Maresca contou com ótima atuação de Antoine Semenyo, que participou diretamente de quatro gols do gigante inglês no Etihad Stadium.

Embora tenha saído derrotado, o centroavante Brian Brobbey saiu como o artilheiro do dia, anotando um hat-trick diante de Gianluigi Donnarumma. Enzo Fernández marcou pela primeira vez com a nova camisa em uma bela cobrança de falta no início do duelo. Erling Halaand deixou o dele, no final da partida, assim como Rayan Cherki, no primeiro tempo.

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Com o resultado, o time de azul confirmou a liderança isolada da Premier League, aproveitando a derrota do Arsenal, neste sábado, por 3 a 0, diante do Brighton. O time tem cinco vitórias em cinco partidas na competição e tenta voltar a conquistar o título após duas temporadas de seca.

Já o Sunderland estacionou na parte de baixo da tabela com quatro pontos e se aproximou da zona de rebaixamento, que neste momento é ocupada por Fulham, Tottenham e Coventry City.

O JOGO

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Quem estava no Etihad Stadium acompanhou um dos melhores jogos da Premier League nesta temporada. Com apenas 11 minutos de bola rolando, a partida já estava empatada por 1 a 1, e as equipes não paravam de atacar. Embora tenha uma nítida inferioridade técnica, o time de Régis Le Bris conseguia jogar dar trabalho ao gigante de Manchester.

A primeira bola na rede saiu dos pés de Enzo Fernández, marcando pela primeira vez pelo novo clube. Com oito minutos, o argentino bateu falta com perfeição na lateral direita da grande área e surpreendeu o goleiro Robin Roefs, que chegou atrasado no lance.

Pouco menos de três minutos mais tarde, o empate do Sunderland saiu após troca de passes na entrada da área. O francês Enzo Le Fée encontrou um ótimo passe no meio da defesa do Manchester City e deixou Brian Brobbey de frente com Gianluigi Donnarumma, que até conseguiu encostar na bola, mas insuficiente para evitar o gol.

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O time de Enzo Maresca voltou a ficar na frente do placar aos 28 minutos. Após pressão na saída de bola do Sunderland, Iliman Ndiaye recuperou a bola no campo de ataque. Com uma rápida troca de passes dentro da área, Semenyo tentou dominar e a bola se ofereceu para o francês Rayan Cherki bater no canto do goleiro Roef.

Assim como ocorreu no primeiro gol do City, o empate do time visitante não demorou muito e saiu aos 32 minutos. O Sunderland trabalhou a jogada por quase um minuto e conseguiu armar um ótimo ataque. Na conclusão, Enzo Le Fée deixou Thomas Meunier dentro da área e o belga apenas rolou para Brian Brobbey marcar pela segunda vez no Etihad Stadium.

Na reta final do primeiro tempo, aos 42 minutos, o zagueiro Marc Guéhi recebeu cruzamento vindo do lado direito, mas não conseguiu finalizar. A bola sobrou para Antoine Semenyo mandar com força, sem chance de reação para o arqueiro. A primeira metade terminou com 3 a 2 no placar.

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O segundo tempo começou com o time mandante tomando conta das ações ofensivas. Aos 11 minutos, Cherki tentou enfiar o passe em profundidade para Erling Haaland, mas ao tentar afastar o lance, os defensores Kevin Danso e Nordi Mukiele se enrolaram e a bola ficou novamente limpa para Semenyo. O atacante bateu no canto esquerdo do goleiro Roef e anotou pela segunda vez.

Em uma repetição do primeiro tempo, o Sunderland fez outro gol na sequência e novamente colocou fogo na partida. Aos 13 minutos, Granit Xhaka fez ótimo lançamento para Nilson Angulo na grande área. O equatoriano empurrou para Brobbey anotar seu terceiro gol na partida.

O noruguês Erling Haaland, que até então tinha uma atuação tímida na manhã deste domingo, apareceu aos 36 minutos da etapa complementar. Semenyo encontrou ótimo passe para o zagueiro Jo?ko Gvardiol. Ele entrou na área e cruzou rasteiro para o centroavante, que apenas empurrou para o fundo das redes.

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