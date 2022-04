Com grafite, italiano faz homenagem a Senna em carro a ser exibido em Ímola

Da Redação

Ayrton Senna será lembrado mais uma vez em Ímola, na Itália, na próxima etapa da Fórmula 1. O tricampeão mundial vai ser homenageado em uma pintura especial num modelo antigo da McLaren no GP de Emilia-Romagna no mesmo circuito onde sofreu o grave acidente que lhe tirou a vida, no GP de San Marino, em 1994.

O carro é dividido entre duas pinturas. Na lateral direita, há referências às três principais equipes que defendeu na F-1: McLaren, Williams e Lotus. Na outra lateral do veículo, o artista de rua francês Jisbar fez um longo grafite onde aparece o rosto de Senna, seu icônico capacete amarelo, a bandeira brasileira e um troféu estilizado.

O projeto artístico foi idealizado pelo italiano Matteo Macchiavelli, que é designer e fã do tricampeão mundial. "Eu passei minha infância acompanhando as corridas e a magia do meu herói", disse Macchiavelli, em entrevista aos sites Autosport.com e Motorsport.com.

De acordo com os dois veículos especializados em automobilismo, o carro foi doado pelo colecionador italiano Gianluca Tramonti e será exibido no Museu Ayrton Senna no GP de Emilia-Romagna, a próxima corrida do calendário da F-1, no dia 24 deste mês.

O carro deve ser exibido em outras etapas do campeonato deste ano. E, na sequência, pode ser leiloado, sendo que parte da renda arrecadada será destinada ao Instituto Ayrton Senna.