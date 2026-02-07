Com gols de Lewandowski e Yamal, Barcelona bate o Mallorca e mantém liderança de La Liga
O Barcelona venceu o Mallorca por 3 a 0 neste sábado, no Camp Nou, pela 23ª rodada de La Liga, e manteve a liderança do Campeonato Espanhol. Robert Lewandowski abriu o placar ainda no primeiro tempo, Lamine Yamal ampliou após o intervalo e Bernal fechou a conta já na reta final, em triunfo construído com controle territorial e pressão constante sobre um adversário que pouco conseguiu reagir.
Com o resultado, o Barça chegou aos 58 pontos e seguiu um à frente do Real Madrid. A equipe comandada por Hansi Flick também manteve os 100% de aproveitamento como mandante, enquanto o Mallorca, 13º colocado, voltou a tropeçar fora de casa.
Empurrado pela torcida, o Barcelona assumiu o comando das ações desde os primeiros minutos, cercando a área adversária e explorando principalmente o lado esquerdo com Rashford. O gol saiu aos 28 minutos, quando o atacante arriscou de fora da área, a bola sobrou para Lewandowski, que limpou a marcação e bateu para abrir o placar.
O Mallorca tentou resistir com linhas baixas, mas pouco ameaçou. Já na reta final da etapa inicial, Rashford voltou a levar perigo ao receber pela esquerda, pedalar sobre a marcação e finalizar de canhota por cima do gol.
A postura mais agressiva do Barcelona ficou evidente logo depois do intervalo. Aos oito minutos, Casadó aproveitou sobra na entrada da área e acertou um chutaço no travessão. A pressão virou gol aos 15: após cobrança de escanteio, Lamine Yamal recebeu na meia-lua, ajeitou o corpo e bateu forte, sem chances para Leo Román.
Com o Mallorca entregue, o Barça seguiu rondando a área até aumentar o placar aos 37 minutos, quando Bernal recebeu passe em profundidade, deixou o zagueiro no chão e bateu na saída do goleiro para dar números finais ao jogo.
O resultado reforça a força do líder em casa e mantém o Barcelona firme na briga pelo título espanhol, enquanto o Mallorca volta a sair de campo sem pontuar como visitante.