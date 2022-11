Com gols de Hygor e Lohan, Criciúma vence Tombense na despedida da Série B

(via Agência Estado)

O Criciúma se despediu da Série B do Campeonato Brasileiro com vitória. Depois de chegar a essa 38ª e última rodada sem chances de acesso ou de rebaixamento, o time catarinense recebeu e venceu o Tombense, pelo placar de 2 a 0, no Estádio Heriberto Hulse, e subiu algumas posições na tabela. Hygor e Lohan fizeram os gols do duelo.

Com o resultado, o Criciúma foi aos 56 pontos. Já o Tombense fecha sua participação com 45 pontos. Esta foi a sexta partida seguida do time mineiro sem vitórias.

Jogando em casa, o Criciúma começou a partida fazendo pressão na área adversária e não demorou para abrir o placar. Aos 18 minutos, Hélder recuperou a bola no meio-campo, foi avançando, invadiu a área e bateu firme. No primeiro momento, o goleiro Felipe Garcia espalmou, mas Hygor apareceu no rebote para colocar a bola para o fundo das redes.

Minutos depois, aos 30, o time catarinense teve a chance de ampliar quando Lohan foi derrubado na área por Joseph e o árbitro marcou pênalti. Depois de muita reclamação, o próprio Lohan foi para a cobrança, bateu mal e parou em uma boa defesa do goleiro Felipe Garcia com os pés. Nos minutos finais da primeira etapa, o duelo seguiu movimentado, mas terminou mesmo com a vitória parcial do Criciúma.

Na volta do intervalo, o Criciúma seguiu em cima e ampliou aos sete minutos. Felipe Mateus recebeu um passe dentro da área, fez jogada e cruzou na medida para Lohan subir de cabeça e mandar a bola para o fundo das redes. Dois minutos depois, Hygor chegou a fazer mais um, de rebote, mas depois do lance ser analisado pelo VAR, o terceiro gol foi invalidado.

A partir daí, o ritmo do duelo caiu bastante, afinal o Tombense não tinha mais forças para responder, enquanto o Criciúma parecia satisfeito com o placar. Nos minutos finais, os donos da casa até chegaram a pedir um pênalti após Rafael Bilu ter sido derrubado na área, mas nada foi marcado. Por isso, o duelo terminou mesmo com a vitória por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 0 TOMBENSE

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho (Cristovam), Rodrigo, Zé Marcos (Oswaldo Henríquez) e Hélder; Marcos Serrato, Rômulo (Renan Areias) e Ítalo (Rafael Bilu); Hygor, Lohan e Fellipe Mateus (Léo Costa). Técnico - Claudio Tencati.

TOMBENSE - Felipe Garcia; David (Marcondes), Joseph (Diego Ferreira), Roger Carvalho e Manoel; Rodrigo (Matheus Frizzo), Zé Ricardo e Jean Lucas; Everton Galdino, Keké (Bruno Mota) e Kleiton (Allanzinho). Técnico - Bruno Pivetti.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

GOLS - Hygor, aos 18, do primeiro tempo e Loham, aos oito minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cristovam (Criciúma) e Keké (Tombense).

RENDA E PÚBLICO - não divulgados.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).