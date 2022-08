Com gols argentinos, Inter vence fácil o Spezia e se mantém na ponta do Italiano

(via Agência Estado)

A Internazionale dominou amplamente e derrotou o Spezia por 3 a 0, neste sábado, no Giuseppe Miazza, em Milão, pela segunda rodada do Campeonato Italiano, com dois gols argentinos.

A equipe de Milão foi aos seis pontos e dorme nesta noite sozinha na liderança do campeonato. Já o Spezia, com três pontos, está na 11ª posição.

Apesar de não marcar, o belga Lukaku se destacou e foi o responsável direto pelos dois primeiros gols. O primeiro foi do argentino Lautaro Martínez. O turco Hakan Çalhanoglu fez o segundo e o também argentino Joaquín Correa, que entrou no segundo tempo, completou.

Nos outros três jogos deste sábado pelo Italiano somente um gol saiu. Foi na partida entre Sassuolo e Lecce. O primeiro venceu por 1 a 0, contando com o meio-campista brasileiro Matheusinho como titular. O gol da partida foi marcado pelo italiano Domenico Berardi.

Já a Lazio empatou com o Torino por 0 a 0, em Turim. Udinese e Salernitana também empataram sem gols.

Neste domingo, a segunda rodada será completada com mais seis jogos: Atalanta x Milan, Sampdoria x Juventus, Roma x Cremonese, Bologna x Verona, Empoli x Fiorentina e Napoli x Monza.