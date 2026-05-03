Com goleiro inspirado, Internacional supera o Fluminense e volta a vencer no Brasileirão

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.05.2026, 20:45:00 Editado em 03.05.2026, 20:53:56
O Internacional voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após três jogos. Neste domingo, superou o Fluminense por 2 a 0, com gols de Bernabei e Alerrandro, em jogo realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). A noite também foi marcada por excelente atuação do goleiro colorado Anthoni.

Nas últimas rodadas, o Inter tinha empatado sem gols com o Grêmio, perdido para o Mirassol por 2 a 1 e empatado novamente com o Botafogo por 2 a 2. Com o resultado, chegou a 17 pontos e aparece na 12ª colocação.

O Fluminense, por outro lado, volta a ser derrotado após duas vitórias seguidas, contra Santos por 3 a 2 e Chapecoense por 2 a 1. Assim, continua com 26 pontos na terceira colocação, atrás de Palmeiras (33) e Flamengo (26).

O Inter teve as primeiras chegadas com chutes de longe de Bruno Henrique e Carbonero, mas sem muito perigo. Bernal respondeu da mesma forma para o Fluminense e mandou por cima.

Mas aos 38 minutos o Internacional conseguiu abrir o placar. Bernabei tabelou com Alerrandro, que devolveu na esquerda. Bernabei invadiu a área e chutou forte por baixo de Fábio para fazer 1 a 0.

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense estava disposto a empatar. Savarino recebeu na entrada da área e chutou no alto, forte, mas a bola resvalou no travessão e foi para fora.

O Internacional ampliou o marcador no ataque seguinte, aos três minutos. Vitinho recebeu na direita da área, venceu a marcação, mas parou em defesa de Fábio. No rebote, porém, Alerrandro dominou e chutou rasteiro para marcar.

Ele também defendeu chutes de Kennedy, além de dividir com Savarino na pequena área para afastar o perigo. Apesar da insistência carioca, o placar não se alterou mais.

Depois disso, o Fluminense começou a esbarrar na grande atuação do goleiro Anthoni. Em um dos lances, Savarino deixou Serna na cara do gol. Ele chutou rasteiro e o goleiro abafou bem para desviar e evitar o gol.

Os dois times têm compromissos na quarta-feira. O Internacional duela com o Brasil de Pelotas pela Recopa Gaúcha, enquanto o Fluminense visita o Independiente Rivadavia, da Argentina, pela Libertadores.

No sábado, eles voltam a campo pelo Brasileirão. Às 16h, o Inter visita o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba (PR). Pouco depois, às 18h, o Fluminense recebe o Vitória no Maracanã, no Rio.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 0 FLUMINENSE

INTERNACIONAL - Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia), Bernabei (Kayky) e Allex (Vitinho); Carbonero (Aguirre) e Alerrandro (Borré). Técnico: Paulo Pezzolano.

FLUMINENSE - Fábio; Jemmes (Savarino), Millán e Freytes; Samuel Xavier, Bernal (Nonato), Alisson (Hércules) e Guilherme Arana; Canobbio (Serna), John Kennedy e Soteldo (Rodrigo Castillo). Tecnico: Luis Zubeldía.

GOLS - Bernabei, aos 38 minutos do primeiro tempo. Alerrandro, aos três minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Gomes, Victor Gabriel, Bernabei e Allex (Internacional). Jemmes, Alisson e Serna (Fluminense).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

PÚBLICO - 14.349 pagantes (16.173 presentes).

RENDA - R$ 325.596,00.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

