Com golaço olímpico, Juventus derrota o Genoa e vence a 2ª seguida no Italiano

Da Redação

A Juventus conquistou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Italiano neste domingo e voltou à zona de classificação para competições europeias, em jogo marcado por um golaço olímpico de Cuadrado. O clube de Turim derrotou o Genoa pelo placar de 2 a 0, no Juventus Stadium, em jogo da 16ª rodada, e agora vai em busca de se reerguer no torneio e entrar nas quatro primeiras colocações.

continua após publicidade .

Com a vitória, a Juventus chega a 27 pontos, na quinta posição, sete pontos atrás da Atalanta, quarta colocada. Já o Genoa, comandado por Adriy Shevchenko, segue com os mesmos 10 pontos e termina mais uma rodada na zona de rebaixamento, no 18º lugar.

Um fato que resume bem como foi a partida entre os times italianos é que o Genoa não finalizou ao gol durante todo o jogo, levando em consideração finalizações certas ou erradas. A Juventus, por sua vez, tentou atacar sempre que pôde e aproveitou duas oportunidades, desperdiçando várias.

continua após publicidade .

O placar foi aberto com um golaço do colombiano Juan Cuadrado, cobrando escanteio direto para o gol. A bola cruzou toda a extensão do gol, bateu da segunda trave e foi para o fundo das redes. Este foi o segundo gol olímpico da rodada. No sábado, Çalhanoglu também fez um pela Internazionale. Aos 37 do segundo tempo, Dybala recebeu de Bernasdeschi para fazer 2 a 0 e fechar a conta.

Na parte da manhã, a Fiorentina derrotou o Bologna pelo placar de 3 a 2, jogando fora de casa. A equipe de Florença é a sexta colocada, com os mesmos 27 pontos da Juventus. Já o Bologna possui 24 e está em nono.

Destaque para a vitória emocionante do Verona sobre o Venezia. Após sair perdendo por 3 a 0, o Verona buscou a vitória por 4 a 3 no segundo tempo, com dois gols do atacante Giovanni Simeone, que é o vice-artilheiro do Campeonato Italiano. Com 23 pontos, o Verona está em 10º e o Venezia é o 16º, com 15 pontos.

A Lazio derrotou a Sampdoria por 3 a 1 fora de casa e alcançou a sétima colocação, com 25 pontos, enquanto a adversária está em 15º, com 15. Uma posição abaixo, com 12 pontos, o Spezia empatou por 2 a 2 com o Sassuolo, 12.º colocado, com 20 pontos.