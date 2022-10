Com golaço no fim, Cuiabá vence o Avaí e deixa a zona de rebaixamento

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com golaço de Pepê aos 45 minutos do segundo tempo, o Cuiabá venceu o Avaí na noite desta quinta-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto colocou frente a frente dois times que lutam contra o rebaixamento à Série B 2023.

continua após publicidade .

O resultado deixa o Cuiabá em 16º lugar, com 34 pontos. Mesma pontuação que o Ceará (17º), mas em vantagem no número de vitórias: 8 a 6. Já o Avaí, dirigido pelo interino Fabrício Bento, ficou em penúltimo lugar, com 28 pontos. À frente apenas do lanterna e já rebaixado Juventude, com 21.

O primeiro tempo na capital mato-grossense foi muito fraco. Cuiabá e Avaí pouco fizeram para tirar o zero do placar. A melhore chance foi do time da casa, aos 21 minutos, quando Pepê cruzou e André Luís finalizou. A bola desviou na marcação e quase enganou o goleiro Glédson.

continua após publicidade .

Pressionados, os times voltaram com ligeira melhora para o segundo tempo. O Avaí assustou aos seis minutos, quando Kevin cruzou e o zagueiro Alan Empereur desviou contra o próprio gol, obrigando Walter a defender no reflexo. Só que o Cuiabá respondeu aos 14, quando André Luís parou na trave.

Apesar dos lances de perigo, o confronto voltou a ficar muito fraco tecnicamente, irritando os torcedores nas arquibancadas. Até que o Avaí encontrou espaço na defesa do Cuiabá e quase marcou aos 31, quando Pablo Dyego e Rômulo pararam no goleiro Walter em finalizações perigosas.

O bom momento animou o Avaí, que seguiu no ataque. Aos 39, Rômulo fez pivô na entrada da área e Bruno Silva, sem marcação, finalizou nas mãos de Walter. Mesmo mal em campo, o Cuiabá achou seu gol aos 45, quando Pepê arriscou de longe e fez um golaço, dando números finais ao confronto.

continua após publicidade .

O Cuiabá volta a campo na terça-feira para enfrentar o Botafogo, às 19 horas, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Já o Avaí, na quarta-feira, receberá o Red Bull Bragantino, às 19 horas, na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 0 AVAÍ

continua após publicidade .

CUIABÁ - Walter; João Lucas (Jonathan Cafu), Marllon (Vinicius Boff), Alan Empereur e Igor Cariús; Marcão Silva, Rafael Gava, Pepê e Lucas Cardoso (Rodriguinho); Felipe Marques (Gabriel Pirani) e André Luís (Gustavo Nescau). Técnico: António Oliveira.

AVAÍ - Glédson; Kevin (Marcinho), Raniele, Rafael Vaz (Raphael) e Natanael; Lucas Ventura, Bruno Silva e Eduardo (Jean Cléber); Renato, Bissoli (Rômulo) e Muriqui (Pablo Dyego). Técnico: Fabrício Bento (interino).

continua após publicidade .

GOL - Pepê, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - André Luís (Cuiabá); Bruno Silva (Avaí).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).