Com gol relâmpago, apucaranense Alysson é destaque em jogo com 8 gols na Premier League

Atacante abriu o placar com menos de um minuto de jogo e teve participação decisiva em mais um gol da equipe

O atacante apucaranense, Alysson Edward, teve atuação de destaque no empate por 4 a 4 entre Aston Villa e Manchester United, em Old Trafford, neste domingo (8), pela 10ª rodada da Premier League 2026/2027. O jogador marcou logo aos 59 segundos de partida e ainda sofreu o pênalti que resultou em outro gol do time visitante.

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Ex-jogador do Grêmio, Alysson precisou de menos de um minuto para deixar sua marca em um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial. Com uma finalização rasteira, que ainda desviou no goleiro Lammens, o apucaranense abriu o caminho para o Aston Villa. Aos quatro minutos, Nicolas Jackson ampliou a vantagem.

O Manchester United reagiu e buscou o empate ainda no primeiro tempo, com gols de Bruno Fernandes, de pênalti, e Youri Tielemans. Na etapa final, Alysson voltou a ser decisivo. O atacante sofreu a penalidade convertida por John McGinn aos dois minutos, recolocando o Aston Villa em vantagem. Na sequência, Leon Goretzka marcou o quarto gol dos visitantes.

Substituído aos 26 minutos do segundo tempo, Alysson acompanhou do banco a reação do Manchester United, que marcou duas vezes nos acréscimos, com Joshua Zirkzee e Patrick Dorgu, fechando o placar em 4 a 4.

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O resultado deixou o Manchester United na 18ª posição, com oito pontos, dentro da zona de rebaixamento. O Aston Villa chegou aos 13 pontos e ocupa o 13º lugar. Alysson, por sua vez, soma dois gols em nove jogos na competição.



