Com gol olímpico, CRB goleia Brusque e assume vice-liderança da Série B

Com direito a um golaço olímpico de Diego Torres, o CRB vai dormir na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B com a vitória sobre o Brusque, por 3 a 0, na noite desta quinta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 17ª rodada.

Invicto como mandante e sem perder há cinco jogos no campeonato, o CRB chegou aos 31 pontos e ganhou quatro posições. Já o Brusque perdeu a chance de encostar no G4 com a segunda derrota seguida e está no meio da tabela, com 24 pontos.

A vitória do CRB no primeiro tempo começou a ser construída logo aos sete minutos com uma pintura de Diego Torres. O camisa 10 cobrou escanteio fechado e encobriu o goleiro Zé Carlos, marcando um gol olímpico. A participação do meia regatiano não parou por aí.

Aos 15, Diego Torres cobrou falta e Marthã desviou de cabeça no canto de Zé Carlos para ampliar. O Brusque chegou a esboçar uma reação e quase diminuiu com Garcez, mas o CRB marcou o terceiro aos 39 minutos. Diego Torres cruzou, Júnior Brandão cabeceou e o goleiro rebateu nos pés de Pablo Dyego, que não desperdiçou.

No segundo tempo, o Brusque tentou imprimir uma pressão nos minutos iniciais, mas foi perdendo a força e viu o CRB criar os principais lances. Erik e Marthã acertaram a trave de Zé Carlos, que ainda fez boa defesa em finalização de Júnior Brandão.

Os dois times voltam a campo no domingo, pela 18ª rodada. O CRB enfrenta o Vitória, às 16 horas, no Barradão, em Salvador, e o Brusque joga contra o Operário, às 20h30, no Germano Krüger, em Ponta Grossa.

FICHA TÉCNICA

CRB 3 X 0 BRUSQUE

CRB - Diogo Silva; Reginaldo, Gum (Everton Páscoa), Caetano e Guilherme Romão; Marthã, Jean Patrick (Wesley) e Diego Torres (Renan Bressan); Pablo Dyego (Emerson Negueba), Júnior Brandão e Jajá (Erik). Técnico: Allan Aal.

BRUSQUE - Zé Carlos; Claudinho, Ianson (Sandro), Éverton Alemão e Alex Ruan; Nonato (Fio), Rodolfo Potiguar (Pepê), Garcez e Bruno Alves (Diego Mathias); Thiago Alagoano e Edu (Jonatha Alagoano). Técnico: Jerson Testoni.

GOLS - Diego Torres, aos sete, Marthã, aos 15, e Pablo Dyego, aos 39 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

CARTÕES AMARELOS - Pablo Dyego e Diego Torres (CRB); Bruno Alves, Sandro e Ianson (Brusque).

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).