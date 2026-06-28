Com gol no final, Canadá vence a África do Sul e avança na Copa do Mundo

A seleção canadense garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a África do Sul por 1 a 0 neste domingo (28), no estádio de Los Angeles. A vitória dos anfitriões veio de forma dramática, com um gol salvador marcado pelo volante Eustáquio já nos acréscimos da partida, sacramentando a eliminação da equipe africana na segunda fase do torneio.

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O confronto se encaminhava para um empate sem gols até os 45 minutos do segundo tempo, quando a persistência canadense foi recompensada. Após uma investida pela ponta direita, Shaffelburg cruzou para a área e a defesa sul-africana tentou afastar o perigo pelo alto. O rebote sobrou na meia-lua para Eustáquio, que dominou no peito com categoria e emendou um chute forte, no canto do goleiro Williams, sem chances de defesa.

Apesar do placar magro construído apenas no final, o Canadá demonstrou superioridade ofensiva ao longo de todo o duelo. A equipe norte-americana registrou 13 finalizações contra apenas cinco dos adversários e chegou a assustar em outras oportunidades claras, como em uma bola tirada em cima da linha pelo zagueiro Cornelius no primeiro tempo e em uma chance desperdiçada por Oluwaseyi na etapa final. O goleiro sul-africano e a forte retranca montada pelo técnico Hugo Broos conseguiram segurar a pressão até os minutos derradeiros.

Com a vaga assegurada, o Canadá agora ganha um período de descanso e preparação. A equipe comandada por Jesse Marsch aguarda a definição de seu próximo adversário, que sairá do confronto entre Holanda e Marrocos, marcado para a noite desta segunda-feira. O duelo das oitavas de final envolvendo os canadenses acontecerá no dia 4 de julho.