Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
NO APAGAR DAS LUZES

Com gol no final, Canadá vence a África do Sul e avança na Copa do Mundo

Volante Eustáquio decide a partida aos 45 minutos do segundo tempo

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 19:38:08 Editado em 28.06.2026, 19:37:56
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Com gol no final, Canadá vence a África do Sul e avança na Copa do Mundo
Autor Canadá aguarda a definição de seu próximo adversário, que sairá do confronto entre Holanda e Marrocos - Foto: Instagram Canadá

A seleção canadense garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a África do Sul por 1 a 0 neste domingo (28), no estádio de Los Angeles. A vitória dos anfitriões veio de forma dramática, com um gol salvador marcado pelo volante Eustáquio já nos acréscimos da partida, sacramentando a eliminação da equipe africana na segunda fase do torneio.

-LEIA MAIS: Copa do Mundo entra na fase de mata-mata; veja todos os confrontos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O confronto se encaminhava para um empate sem gols até os 45 minutos do segundo tempo, quando a persistência canadense foi recompensada. Após uma investida pela ponta direita, Shaffelburg cruzou para a área e a defesa sul-africana tentou afastar o perigo pelo alto. O rebote sobrou na meia-lua para Eustáquio, que dominou no peito com categoria e emendou um chute forte, no canto do goleiro Williams, sem chances de defesa.

Apesar do placar magro construído apenas no final, o Canadá demonstrou superioridade ofensiva ao longo de todo o duelo. A equipe norte-americana registrou 13 finalizações contra apenas cinco dos adversários e chegou a assustar em outras oportunidades claras, como em uma bola tirada em cima da linha pelo zagueiro Cornelius no primeiro tempo e em uma chance desperdiçada por Oluwaseyi na etapa final. O goleiro sul-africano e a forte retranca montada pelo técnico Hugo Broos conseguiram segurar a pressão até os minutos derradeiros.

Com a vaga assegurada, o Canadá agora ganha um período de descanso e preparação. A equipe comandada por Jesse Marsch aguarda a definição de seu próximo adversário, que sairá do confronto entre Holanda e Marrocos, marcado para a noite desta segunda-feira. O duelo das oitavas de final envolvendo os canadenses acontecerá no dia 4 de julho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
África do Sul Canadá Copa do Mundo Futebol resultados esportivos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV