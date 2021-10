Com gol no fim e um jogador a menos, Bolívia se reabilita e derrota Peru em casa

Da Redação

No duelo que abriu as disputas da quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que foi remarcado por conta da pandemia do novo coronavírus, a Bolívia conseguiu neste domingo um bom resultado em casa para seguir com chances de brigar por uma das vagas. Jogando no estádio Hernando Siles, em La Paz, venceu o Peru por 1 a 0. Ramiro Vaca, já no segundo tempo, quando o time estava com um jogador a menos, marcou o único gol da partida.

Com o resultado, a Bolívia aparece na oitava colocação com nove pontos e conquistou apenas a sua segunda vitória em 11 jogos. Já o Peru se complicou na briga pela classificação. Com 11 pontos, a seleção peruana é a sétima colocada.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado e as duas seleções se alternaram nas chances de gols. A melhor chance da Bolívia veio aos 26 minutos, quando Saucedo apareceu na entrada da área, mas chutou por cima. A resposta do Peru aconteceu aos 33. Gabriel Costa bateu cruzado e o goleiro Lampe conseguiu espalmar para fora. Por isso, o duelo foi para o intervalo zerado.

Na volta do segundo tempo, a Bolívia ditou o ritmo da partida e quase abriu o placar aos cinco minutos, mas o goleiro Gallese fez duas boas defesas. Melhor em campo, a seleção da casa acabou tendo o goleiro Henry Vaca expulso após uma falta dura.

Mesmo com um jogador a menos, foi para cima e conseguiu abrir o placar. Aos 36 minutos, após um cruzamento na área, Marcelo Moreno chutou com perigo e o zagueiro Callens conseguiu fazer o corte, mas, no rebote, Ramiro Vaca escorou para o fundo das redes. Nos minutos finais, a partida seguiu movimentada, mas a Bolívia venceu mesmo por 1 a 0.

As duas seleções voltam a campo nesta quinta-feira para a 12.ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Às 17 horas (de Brasília), a Bolívia recebe o Paraguai, no mesmo estádio Hernando Siles. Um pouco mais tarde, às 20h30, o Peru visita a Argentina, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.