Com gol de Martinelli, Arsenal vence amistoso contra time de Pato nos EUA

Em amistoso recheado de brasileiros, o Arsenal derrotou o Orlando City por 3 a 1 na madrugada desta quinta-feira. O atacante Gabriel Martinelli, da seleção brasileira, marcou um dos gols da partida disputada em Orlando, nos Estados Unidos. A equipe americana teve Alexandre Pato como principal referência no ataque nesta partida.

Martinelli abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo. Facundo Torres empatou aos 29. Mas a equipe inglesa tratou de se impor em campo no segundo tempo. Aos 21, Nketiah deixou o time de Londres novamente na frete. E, aos 35, Reiss Nelson decretou a vitória dos visitantes.

O atacante Gabriel Jesus e o zagueiro Gabriel Magalhães, outros jogadores da seleção, entraram em campo no início do segundo tempo. Jesus, por sinal, substituiu Martinelli. Magalhães entrou na vaga de Pablo Marí, ex-Flamengo. Já o Orlando City, além de contar com Pato, teve o volante Júnior Urso, ex-Corinthians, no amistoso.

Também em solo americano, o Chelsea empatou com o Charlotte por 1 a 1 e foi derrotado nos pênaltis por 5 a 3, no Bank of America Stadium, na cidade de Charlotte. Pulisic anotou o gol dos londrinos aos 30 minutos de jogo. E Rios decretou o empate e forçou as penalidades no amistoso ao balançar as redes nos acréscimos do segundo tempo.

Thiago Silva, Jorginho e Emerson foram titulares, enquanto Kenedy entrou no início da segunda etapa, assim como Sterling, principal reforço da equipe inglesa para a nova temporada europeia, que começa em agosto. O Chelsea agora enfrenta o rival Arsenal no sábado, também em amistoso nos EUA.

Outro time inglês a entrar em campo em solo americano nesta madrugada (pelo horário de Brasília) foi o Manchester City. O time de Pep Guardiola superou o América por 2 a 1, com gols de Kevin de Bruyne. Entre os reforços para a temporada, apenas Kalvin Phillips entrou no jogo, no segundo tempo. O goleiro brasileiro Ederson ficou fora da partida disputada no NRG Stadium, em Houston.

Já sem Robert Lewandowski, o Bayern de Munique goleou o DC United por 6 a 2, no estádio Audi Field, na cidade de Washington. A partida contou com o primeiro gol de Sadio Mané, um dos principais reforços do time alemão para a temporada. O ex-jogador do Liverpool abriu o placar em cobrança de pênalti logo aos 5 minutos.

Outro reforço da equipe, o zagueiro Matthijs de Ligt também deixou sua marca, após trocar a Juventus pelo Bayern. Os outros gols foram marcados por Sabitzer, Gnabry, Zirkzee e Thomas Müller.