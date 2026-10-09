Com gol de Flaco López, Palmeiras vence o Bahia e cola no topo do Brasileirão

O atacante Flaco López foi o grande personagem da vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Bahia, disputada na noite de quinta-feira no Nubank Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol triunfal, o argentino encerrou um jejum pessoal de sete partidas sem balançar as redes e elevou a equipe alviverde aos 60 pontos na tabela. O resultado colocou o clube paulista a apenas um ponto da liderança da competição, aproveitando o tropeço do Flamengo, que empatou em 2 a 2 com o Santos.

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A bola na rede diante do Bahia fez López alcançar a marca de 22 gols na temporada de 2026, consolidando sua busca para superar o próprio recorde da carreira. Em 2025, o centroavante finalizou o ano como o maior artilheiro em uma única temporada da Era Abel Ferreira ao anotar 25 tentos, ultrapassando a marca anterior de Rony, que havia registrado 23 gols em 2022. Antes do confronto desta quinta-feira, a última vez em que o argentino havia marcado fora no duelo contra o Santos, pela partida de ida da Copa do Brasil, quando balançou as redes duas vezes no triunfo por 3 a 0.

Além dos 22 gols marcados no ano, Flaco López soma 11 assistências, acumulando 33 participações diretas em gols em 2026. A estatística o deixa a um passo de estabelecer um novo recorde do elenco sob o comando do técnico português. Atualmente, o topo da lista de contribuições diretas na Era Abel Ferreira pertence ao meia Raphael Veiga, que registrou 34 participações na temporada de 2023, fruto de 18 gols e 16 assistências.

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A recuperação da eficiência do atacante ocorre em um momento crucial do calendário alviverde. Além da caça à liderança no Brasileirão, o Palmeiras inicia na próxima semana a disputa das semifinais da Copa Libertadores contra o Fluminense, além de ter o embate contra o Vasco pelas semifinais da Copa do Brasil em novembro. O bom momento do camisa 42 também se reflete em nível internacional, já que o atleta integrou a seleção argentina vice-campeã da Copa do Mundo e marcou seu primeiro gol pela equipe nacional na última Data Fifa, em amistoso diante da Bolívia.