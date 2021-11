Com gol de Fernandinho no fim, City vence West Ham e recupera vice-liderança

Da Redação

Um gol 100% brasileiro, marcado por Fernandinho aos 44 do segundo tempo após assistência de Gabriel Jesus, garantiu ao Manchester City uma vitória por 2 a 1 sobre o West Ham neste domingo, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Inglês, no Etihad Stadium. O resultado começou a ser construído ainda no primeiro tempo, com uma bola colocada na rede por Gündogan. Depois que o volante brasileiro marcou o segundo, Lanzini diminuiu nos acréscimos.

Agora com 29 pontos, o time comandado por Pep Guardiola recuperou a vice-liderança da liga nacional, tomada no sábado pelo Liverpool, que volta para o terceiro lugar, com 28 pontos. Também na parte de cima da tabela, mesmo com a derrota, o West Ham se mantém em quarto lugar, com 23 pontos.

Em um dia de muito frio em Manchester, com neve no gramado, os dois times esquentaram o clima com um jogo bastante movimentado, criando boas chances logo nos primeiros minutos. Mais eficiente, o City abriu o placar aos 32, quando Gündogan aproveitou desvio após finalização.

A neve começou a cair com mais intensidade, o que causou um pequeno atraso no início do segundo tempo, enquanto funcionários limpavam o gramado. Sem a mesma qualidade da disputa da etapa inicial, o jogo voltou a ter emoção nos minutos finais. Aos 44, Gabriel Jesus deu ótimo passe para a entrada da área, onde Fernandinho estava bem posicionado para marcar o segundo gol. Lanzini ainda diminuiu para o West Ham, aos 49, mas já era tarde para tentar algo mais.

OUTROS JOGOS - O frio britânico não comprometeu o jogo em Manchester, mas causou problemas na partida entre Burnley e Tottenham, que foi adiado em razão de uma tempestade de neve. O estádio Turf Moor, em Burnley, ficou sem condições de receber um jogo de futebol.

As outras partidas do dia ocorreram normalmente. Com dois gols de Vardy, um de Maddison e outro de Lookman, o Leicester venceu o Watford, que marcou com King e Dennis, por 4 a 2. Já o Brentford contou com um gol solitário de Toney para vencer o Everton por 1 a 0.