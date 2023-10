Com festa da torcida, Fortaleza embarca para final da Sul-Americana; Vojvoda pede:'Desfrutem'

O Fortaleza embarcou em voo fretado no início da tarde desta quarta-feira rumo a Punta del Este, local da decisão da Copa Sul-Americana, sob muita festa. Milhares de torcedores estiveram presentes no antigo terminal do aeroporto da capital cearense e tiveram o último contato com os jogadores antes da delegação pegar o ônibus que a levou para a aeronave.

Os jogadores passaram pelos torcedores rapidamente. Apenas o zagueiro Titi, o lateral Tinga e o atacante Thiago Galhardo pararam para atender algumas pessoas de forma breve. Um dos atletas mais ovacionados foi Yago Pikachu, que já tem três anos de casa e é um dos destaques da equipe na temporada, com 63 jogos, dez gols marcados e oito assistências.

O clima foi de festa, com sinalizadores, bandeiras e instrumentos musicais, nos quais foram tocadas as principais músicas do time. O presidente Marcelo Paz também parou para cumprimentar os torcedores e embarcou junto com a delegação.

"É uma responsabilidade para todos nós, mas também é algo que nós criamos. É para desfrutar. Quem vai ao Uruguai são as mesmas pessoas que faziam isso na Série C, pegando ônibus. O mais importante sempre são os jogadores, porque eles resolvem dentro de campo, mas o torcedor é fundamental. Os jogadores passam, o Vojvoda passa, mas os torcedores ficam. São eles que estarão com o clube na Série C ou em uma decisão como essa", disse Vojvoda, em entrevista divulgada pela página oficial da Sul-Americana.

A previsão é que o Fortaleza desembarque em Punta del Este às 19h desta quarta-feira. Na quinta, o clube irá realizar um treino fechado no CT do Deportivo Maldonado e finalizará a preparação na sexta em uma atividade no Hotel Solanas.

"O objetivo é continuar brigando pelo melhor para o clube. Estamos em uma final muito importante para todo o clube: elenco, torcedor, história. Lutamos muito para estar aqui e o nosso objetivo é esse, não tem como esconder. Estamos com muita vontade de fazer a nossa melhor partida nesta final", afirmou.

A decisão da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e LDU está marcada para este sábado, às 17h, no estádio Domingo Burgueño, em Punta del Este, no Uruguai.

"É uma boa competição, com vários tipos de disputas. Temos a LDU para frente em uma partida única. É um time muito qualificado, que já ganhou a Libertadores. Temos que levar em consideração o aspecto de ansiedade, a história, muda tudo. Vai ser uma linda experiência para todos", afirmou.