Com energia recarregada, Corinthians volta a treinar e Vítor Pereira ganha opções

O elenco do Corinthians voltou aos treinamentos, nesta quinta-feira, após três dias de folga. E o técnico Vítor Pereira tem motivos de sobra para festejar, pois vai ter várias opções para escalar a equipe que só retorna aos gramados dia 28, quando terá pela frente o Atlético-GO, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante os trabalhos até o próximo compromisso, várias 'brigas' deverão ser registradas durante os treinamentos no CT Joaquim Grava na busca pela titularidade na equipe. Fagner e Rafael Ramos, livres de lesões, vão disputar a lateral direita.

Na lateral-esquerda, Fábio Santos e Lucas Piton também vão buscar um lugar, de olho principalmente nas finais da Copa do Brasil contra o Flamengo, dias 12 e 19 de outubro. O setor defensivo deverá ter outra definição interessante, envolvendo os zagueiro Gil e Raul Gustavo para saber quem vai formar dupla com Balbuena.

Adson é mais um que está recuperado de lesão e, desta forma, vira boa opção para o ataque, mas terá a concorrência de Gustavo Mosquito.

Outro reforço para Vítor Pereira deverá ser o meio-campista Maycon, recuperado de lesão e já treinando com o restante do elenco.

Depois do Atlético-GO, o Corinthians deverá utilizar o time principal contra Cuiabá e Juventude. Frente ao Athletico-PR, antes do primeiro duelo com o Flamengo, Vítor Pereira deverá poupar alguns jogadores para a primeira decisão com o Flamengo, na Neo Química Arena.