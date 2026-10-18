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Com Endrick titular pela primeira vez com Mourinho, Real vence Sevilla com dois de Mbappé

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Real Madrid contou com Endrick entre os titulares pela primeira vez sob o comando de José Mourinho, mas foi Kylian Mbappé quem comandou a vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla neste domingo (18), no Santiago Bernabéu, pela nona rodada da LaLiga. O francês marcou duas vezes, uma delas em cobrança de pênalti de cavadinha, enquanto Arda Güler e Diomandé completaram o placar.

Outro ponto positivo para o Real foi o retorno de Éder Militão. O defensor entrou nos cinco minutos finais, após seis meses afastado dos gramados.

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Com a vitória, o Real passou de 18 para 21 pontos e assumiu a terceira colocação, ultrapassando o Betis, que tem 19. O Atlético de Madrid é o segundo, com 22, enquanto o Barcelona lidera com 27 e mantém seis pontos de vantagem sobre a equipe de Mourinho. O Sevilla permaneceu com 14.

A oportunidade para Endrick veio depois da atuação decisiva na vitória por 4 a 3 sobre a Roma, pela Liga dos Campeões. Na quarta-feira, o brasileiro saiu do banco, marcou um gol e participou de outro na reação dos espanhóis. Desta vez, com Vinicius Junior suspenso, Mourinho escalou o ex-palmeirense pela direita, ao lado de Mbappé e Yan Diomandé.

Ainda à procura de uma formação capaz de dar maior fluidez ao ataque, o Real teve mais iniciativa no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar o volume de jogo em ações coletivas bem construídas. A vantagem apareceu em duas jogadas individuais que mudaram o cenário antes do intervalo.

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Aos 29, Güler recebeu pela esquerda, próximo à entrada da área, e acertou um chute cruzado que encobriu Vlachodimos. A precisão da batida abriu o placar e deu tranquilidade aos donos da casa.

Sete minutos depois, Mbappé ampliou em uma jogada ainda mais elaborada. O francês recebeu em uma região semelhante à do primeiro gol, girou sobre o marcador e avançou para tirar o goleiro da jogada com outro drible. Com a meta aberta, completou para estabelecer o 2 a 0.

O Sevilla voltou do intervalo tentando reduzir a diferença e encontrou uma oportunidade pelo lado direito. Iglesias chegou à linha de fundo e cruzou para Félix Correia finalizar de voleio. Huijsen desviou a bola para escanteio e impediu que a tentativa levasse maior perigo a Courtois.

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A reação, porém, perdeu força quando o Real encontrou espaço para ampliar. Lançado por Diomandé, Mbappé ganhou do marcador dentro da área e caiu após receber um toque por baixo. O árbitro assinalou o pênalti.

Aos 17, o próprio francês cobrou com uma cavadinha, marcou pela segunda vez e encaminhou a vitória. Com três gols de vantagem, o Real passou a controlar o ritmo, enquanto o Sevilla só foi diminuir aos 34, com Manu Bueno. Mas não deu tempo para reagir, até pelo gol de Diomandé, aos 36, confirmando o triunfo merengue.

Antes de enfrentar o Barcelona, o Real receberá o RB Leipzig nesta quarta-feira (21), pela Liga dos Campeões. O clássico pelo Espanhol será no domingo seguinte, dia 25, no Camp Nou. O Sevilla voltará a jogar na segunda-feira (26), quando receberá o Osasuna no Ramón Sánchez-Pizjuán.

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OUTROS RESULTADOS DO DOMINGO

Nos demais jogos deste domingo pelo Campeonato Espanhol, o Osasuna venceu o Racing Santander por 2 a 0, com gols de Budimir e Osambela, enquanto o Celta superou o Alavés por 2 a 1. A Real Sociedad goleou o Málaga por 5 a 2, fora de casa, com dois gols de Oyarzabal e um de Kubo, Oskarsson e Gonçalo Guedes.

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