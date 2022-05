Com dúvida no ataque, Chamusca pode fazer mudanças no Guarani

(via Agência Estado)

A delegação do Guarani embarcou, na noite da última quinta-feira, para São Luís (MA), local da partida de sábado, contra o Sampaio Corrêa, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Estreante, o técnico Marcelo Chamusca ainda não definiu os 11 titulares para o confronto. A principal dúvida é em relação ao substituto do atacante Júlio César, que não participou de alguns treinamentos durante a semana. O motivo não foi informado pelo clube.

Se o treinador optar por manter o esquema com três atacantes, Yago aparece como principal opção. Chamusca, porém, pode mudar o esquema tático e colocar o meia Marcinho para dividir com Giovanni Augusto a tarefa de criar jogadas.

Uma mudança certa é na lateral esquerda. Matheus Pereira recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Vasco da Gama e será substituído por Eliel. Lesionados, o zagueiro João Victor e o volante Eduardo Person seguem no departamento médico.

"A gente vai em busca de uma vitória. Jogar contra eles lá é sempre muito difícil, mas estamos preparados e cientes do que precisamos fazer para vencermos. O grupo está focado nisso", disse o atacante Lucão do Break, que completa 50 jogos pelo Guarani e tenta voltar a marcar depois de quase três meses.

A provável escalação do Guarani é: Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, Ernando, Ronaldo Alves e Eliel; Leandro Vilela, Madison, Marcinho (Yago) e Giovanni Augusto; Bruno José e Lucão do Break.

Apesar de estar invicto há cinco jogos, o Guarani vem de quatro empates seguidos e figura na zona de rebaixamento da Série B, com oito pontos.