Com dores abdominais, Alisson desfalca Liverpool na Supercopa da Inglaterra

(via Agência Estado)

O Liverpool estreará na temporada europeia sem o seu goleiro titular. Alisson, da seleção brasileira, será desfalque na partida contra o Manchester City no sábado, pela Supercopa da Inglaterra. A baixa foi confirmada nesta quinta-feira pelo próprio técnico Jürgen Klopp.

"Alisson e Diogo (Jota) não têm chance de jogar. Alisson treinou mais hoje do que ontem e, com certeza, estará disponível para o jogo contra o Fulham, mas não para este fim de semana", declarou o treinador, ao citar também o atacante Diogo Jota, outra baixa certa para sábado.

O goleiro titular do Liverpool se recupera de dores abdominais, que começou a sentir no amistoso com o Manchester United, na pré-temporada, no início do mês. Desde então, ele vem sendo desfalque da equipe nas partidas de preparação para a nova temporada europeia, que tem sua largada no fim de semana.

Com uma lista de lesões antes do início da temporada, Klopp reforçou que Alisson é quem sofre o problema físico mais leve e deve ser o jogador que voltará ao time mais cedo. Adrián, um dos goleiros reservas da equipe inglesa, deve ser o titular na partida que reúne os atuais campeões do Campeonato Inglês (City) e da Copa da Inglaterra (Liverpool). Além de Alisson, o goleiro reserva Caoimhín Kelleher também está afastado por lesão.

FIRMINO FICA

Em sua entrevista coletiva, nesta quinta-feira, Klopp reafirmou que Roberto Firmino não deve deixar o clube nesta janela de transferências. O atacante brasileiro, prestes a iniciar sua oitava temporada pelo clube, chegou a ser alvo de rumores nas últimas semanas.

"Bobby é crucial para nós. Ele é o coração e a alma deste time. O jeito que jogamos nos últimos anos só foi possível por causa de Bobby. É por isso que estou tão feliz por vê-lo treinando com a maior pare do time nesta pré-temporada e, até agora, tudo parece ótimo", comentou o treinador, referindo-se às lesões que atrapalharam Firmino na última temporada.