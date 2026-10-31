Com dois no segundo tempo, Coritiba bate o Vitória e encerra jejum de sete jogos
Coxa contou com gols de Pedro Rocha e Tinga para chegar aos 42 pontos; equipe baiana amarga a 14ª posição e segue sem vencer fora de casa no torneio
O Coritiba encerrou um incômodo jejum de sete jogos sem vitórias ao derrotar o Vitória por 2 a 0 na noite deste sábado (31), no estádio Couto Pereira. A partida, que fechou a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, deu ao time paranaense um alívio fundamental na luta contra o rebaixamento. Com o resultado, o Coxa chegou aos 42 pontos e abriu seis de vantagem para o Corinthians, a primeira equipe dentro do Z-4. Já o Vitória caiu para a 14ª colocação, com 38 pontos, ampliando sua sequência sem triunfos para quatro partidas e mantendo a marca negativa de ainda não ter vencido como visitante nesta edição do torneio.
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Sob o comando interino de Guilherme Bossle, que assumiu a equipe após a demissão de Fernando Seabra, o Coritiba apresentou um primeiro tempo nervoso. O time da casa criou boas oportunidades, mas pecou nas finalizações. A chance mais clara ocorreu quando o goleiro Lucas Arcanjo fez uma defesa parcial, a bola tocou no travessão e foi afastada pela zaga baiana quase em cima da linha.
A superioridade paranaense finalmente se transformou em vantagem na etapa complementar. Aos 13 minutos, Sebastián Gómez arriscou um chute de longe e, no rebote, Pedro Rocha apareceu para abrir o placar. Apenas dez minutos depois, a vitória foi sacramentada após uma cobrança de escanteio: Tiago Cóser cabeceou para o meio da área e Tinga, bem posicionado, apenas empurrou para o fundo das redes.
Agora, as equipes se preparam para os próximos desafios na reta final do campeonato. O Coritiba volta a campo na terça-feira (2), quando viaja a Porto Alegre para enfrentar o Internacional no estádio Beira-Rio. O Vitória, por sua vez, aposta na força de sua torcida no Barradão para buscar a reabilitação diante do Fluminense, em partida marcada para a próxima sexta-feira (5).