Com dois gols nos acréscimos, Athletico-PR e Atlético-MG protagonizam empate eletrizante
O duelo dos "atléticos" foi para lá de movimentado, com direito a dois gols nos acréscimos. Em embate eletrizante, com trocação franca entre os xarás, o Atlético-MG suportou a pressão de jogar com um a menos, viu o Athletico-PR marcar aos 47 do segundo tempo, mas buscou o empate por 2 a 2 no último lance, nesta quinta-feira, na Arena da Baixada, pela 29ª rodada do Brasileirão.
O grande personagem da partida foi o zagueiro Lyanco. Logo de início, Vargas abriu o placar após a bola desviar no defensor. Com um jogador a menos, nos acréscimos, o zagueiro falhou ao tentar quebrar a bola e acertar Viveros. Mas o roteiro do zagueiro ainda reservava sua redenção. Nos últimos minutos, Lyanco se aventurou no ataque e se redimiu, enchendo o pé na grande área e decretando o empate.
Com o resultado, o Athletico-PR segue dentro do G-4, na terceira colocação, com 50 pontos. Enquanto o Atlético-MG segue na perseguição por uma vaga na Libertadores, ocupando a sétima colocação, com 44 pontos.
O Atlético-MG agora busca a reabilitação no domingo, às 16h, quando recebe o Santos na Arena MRV, em na capital Belo Horizonte (MG).. Já o Athletico-PR volta a campo na segunda-feira, às 19h30, em visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC).
O confronto entre os xarás começou movimentado. Depois de sete minutos de estudo, o Atheltico-PR foi quem aproveitou para sair na frente. Em bela trama ofensiva, Esquível acionou Vargas na entrada da área. O atacante finalizou fraco, mas contou com desvio no meio do caminho em Lyanco para marcar. O gol animou o time da casa, que viu o goleiro Gabriel Delfim evitar os tentos de Jadson e João Cruz.
O Atlético-MG, que havia sentido o golpe, conseguiu a reação na bola parada. Bernard cobrou falta na área, Viveros tentou cortar e no desvio acabou marcando contra o próprio patrimônio, igualando o marcador, aos 27. O empate deixou o duelo movimentado, com trocação franca entre os dois times e por pouco o time mineiro não virou o placar, com Mykael salvando o voleio de Bernard, na reta final.
A segunda etapa voltou com o mesmo ritmo, das equipes se revezando no ataque. O time da casa desperdiçava chances no jogo aéreo e quando conseguiu marcar, o tento de Claudinho foi anulado por falta em Natanael, enquanto os mineiros arriscavam na entrada da área e deram trabalho a Mikael, que ainda contou com a sorte ao desviar com a ponta dos dedos e ver a bola de Cuello explodir no travessão.
O jogo que era lá e cá, mudou de figura aos 27, quando Tomás Peréz, que tinha acabado de entrar, foi expulso após revisão no VAR por matar o contra-ataque. Com um a mais, a pressão foi toda do Athletico-PR, que empurrou o adversário nas cordas, empilhou chances, mas viu Gabriel Delfim ser seu algoz com grandes defesas. Até que nos acréscimos, Lyanco chutou em cima de Viveros, pegando Delfim de surpresa, e a bola morrer lentamente nas redes. Mas o zagueiro teve a sua redenção no último lance, enchendo o pé na grande área e decretando o empate.
FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR 2 X 2 ATLÉTICO-MG
ATHLETICO-PR - Mycael; Terán (Jorge Rivaldo), Arthur Dias e Esquível (Gilberto Júnior); Gilberto (Claudinho), Jadson, Luiz Gustavo (Zapelli), João Cruz (Leozinho) e Mendoza; Viveros e Vargas. Técnico: Odair Hellmann.
ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Cissé (Castaño), Maycon (Tomás Pérez) e Fred (Victor Hugo); Cuello, Reinier (Thiago Borbas) e Bernard (Igor Gomes). Técnico: Eduardo Domínguez.
GOLS - Vargas, aos sete, Viveros, contra, aos 26 minutos do primeiro tempo. Viveros, aos 47, Lyanco, aos 51 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).
CARTÕES AMARELOS - Cuellos e Castaño.
CARTÃO VERMELHO - Tomás Pérez.
RENDA - R$ 962.380,00.
PÚBLICO - 24.891 torcedores.
LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).