Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Com dois gols nos acréscimos, Athletico-PR e Atlético-MG protagonizam empate eletrizante

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O duelo dos "atléticos" foi para lá de movimentado, com direito a dois gols nos acréscimos. Em embate eletrizante, com trocação franca entre os xarás, o Atlético-MG suportou a pressão de jogar com um a menos, viu o Athletico-PR marcar aos 47 do segundo tempo, mas buscou o empate por 2 a 2 no último lance, nesta quinta-feira, na Arena da Baixada, pela 29ª rodada do Brasileirão.

O grande personagem da partida foi o zagueiro Lyanco. Logo de início, Vargas abriu o placar após a bola desviar no defensor. Com um jogador a menos, nos acréscimos, o zagueiro falhou ao tentar quebrar a bola e acertar Viveros. Mas o roteiro do zagueiro ainda reservava sua redenção. Nos últimos minutos, Lyanco se aventurou no ataque e se redimiu, enchendo o pé na grande área e decretando o empate.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com o resultado, o Athletico-PR segue dentro do G-4, na terceira colocação, com 50 pontos. Enquanto o Atlético-MG segue na perseguição por uma vaga na Libertadores, ocupando a sétima colocação, com 44 pontos.

O Atlético-MG agora busca a reabilitação no domingo, às 16h, quando recebe o Santos na Arena MRV, em na capital Belo Horizonte (MG).. Já o Athletico-PR volta a campo na segunda-feira, às 19h30, em visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

O confronto entre os xarás começou movimentado. Depois de sete minutos de estudo, o Atheltico-PR foi quem aproveitou para sair na frente. Em bela trama ofensiva, Esquível acionou Vargas na entrada da área. O atacante finalizou fraco, mas contou com desvio no meio do caminho em Lyanco para marcar. O gol animou o time da casa, que viu o goleiro Gabriel Delfim evitar os tentos de Jadson e João Cruz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Atlético-MG, que havia sentido o golpe, conseguiu a reação na bola parada. Bernard cobrou falta na área, Viveros tentou cortar e no desvio acabou marcando contra o próprio patrimônio, igualando o marcador, aos 27. O empate deixou o duelo movimentado, com trocação franca entre os dois times e por pouco o time mineiro não virou o placar, com Mykael salvando o voleio de Bernard, na reta final.

A segunda etapa voltou com o mesmo ritmo, das equipes se revezando no ataque. O time da casa desperdiçava chances no jogo aéreo e quando conseguiu marcar, o tento de Claudinho foi anulado por falta em Natanael, enquanto os mineiros arriscavam na entrada da área e deram trabalho a Mikael, que ainda contou com a sorte ao desviar com a ponta dos dedos e ver a bola de Cuello explodir no travessão.

O jogo que era lá e cá, mudou de figura aos 27, quando Tomás Peréz, que tinha acabado de entrar, foi expulso após revisão no VAR por matar o contra-ataque. Com um a mais, a pressão foi toda do Athletico-PR, que empurrou o adversário nas cordas, empilhou chances, mas viu Gabriel Delfim ser seu algoz com grandes defesas. Até que nos acréscimos, Lyanco chutou em cima de Viveros, pegando Delfim de surpresa, e a bola morrer lentamente nas redes. Mas o zagueiro teve a sua redenção no último lance, enchendo o pé na grande área e decretando o empate.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 2 ATLÉTICO-MG

ATHLETICO-PR - Mycael; Terán (Jorge Rivaldo), Arthur Dias e Esquível (Gilberto Júnior); Gilberto (Claudinho), Jadson, Luiz Gustavo (Zapelli), João Cruz (Leozinho) e Mendoza; Viveros e Vargas. Técnico: Odair Hellmann.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Cissé (Castaño), Maycon (Tomás Pérez) e Fred (Victor Hugo); Cuello, Reinier (Thiago Borbas) e Bernard (Igor Gomes). Técnico: Eduardo Domínguez.

GOLS - Vargas, aos sete, Viveros, contra, aos 26 minutos do primeiro tempo. Viveros, aos 47, Lyanco, aos 51 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÕES AMARELOS - Cuellos e Castaño.

CARTÃO VERMELHO - Tomás Pérez.

RENDA - R$ 962.380,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PÚBLICO - 24.891 torcedores.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Athletico-PR Atlético-MG Brasileirão Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV