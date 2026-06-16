Com dois gols de Mbappé, França vence Senegal por 3 a 1 na Copa do Mundo

A seleção da França estreou com vitória na Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Senegal por 3 a 1, em partida disputada nesta terça-feira (16) no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Após um primeiro tempo de dificuldades e sustos defensivos, a equipe europeia deslanchou na etapa final com dois gols de Kylian Mbappé e um de Bradley Barcola. Ibrahim Mbaye descontou para os senegaleses já na reta final do confronto, que marcou a abertura dos trabalhos para as duas equipes no Grupo I do torneio.

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O triunfo francês foi construído em um segundo tempo de maior imposição ofensiva, que contrastou com a falta de criatividade da equipe na etapa inicial. Logo após o intervalo, Michael Olise passou a encontrar espaços e criou as primeiras grandes chances para Mbappé, parando inicialmente no goleiro Édouard Mendy. Após o camisa 10 abrir o placar, a França encontrou o segundo gol aos 38 minutos, em um momento que Senegal tentava pressionar pelo empate. Adrien Rabiot lançou Barcola, que havia entrado três minutos antes na vaga de Ousmane Dembélé. Livre na área, o atacante tocou por cobertura na saída do goleiro para ampliar a vantagem.

A partida ganhou contornos emocionantes nos acréscimos. Aos 49 minutos, Ibrahim Mbaye fez grande jogada individual, superou Theo Hernández e venceu o goleiro Mike Maignan com um chute forte, recolocando os africanos na disputa. A reação, no entanto, foi freada dois minutos depois. Aos 51, Mbappé acertou um forte arremate de fora da área, diretamente no ângulo, sem chances de defesa, decretando o placar final.

A efetividade francesa na segunda etapa compensou um desempenho apagado nos primeiros 45 minutos. Apesar do favoritismo e da maior posse de bola no início do jogo, a França esbarrou na forte marcação adversária e foi para o vestiário sem acertar o alvo. O Senegal, por outro lado, foi quem levou perigo real. Aos 25 minutos, Nicolas Jackson aproveitou um contra-ataque, invadiu a área e acertou a trave direita. Os africanos ainda exigiram boas intervenções de Maignan em finalizações de Ismaila Sarr e Sadio Mané. Com o resultado, a França soma três pontos e assume uma posição favorável no grupo, enquanto o Senegal larga sem pontuar na competição, apesar da atuação competitiva.