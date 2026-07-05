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Com dois gols de Haaland, Noruega elimina o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo

Em jogo marcado por pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo, europeus avançam às quartas de final

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 19:18:28 Editado em 06.07.2026, 10:15:10
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Com dois gols de Haaland, Noruega elimina o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo
Autor Brasil foi eliminado da competição neste domingo (05) - Foto: FIFA

A Seleção Brasileira está eliminada da Copa do Mundo de 2026. Em partida disputada neste domingo (5), válida pelas oitavas de final do torneio, o Brasil foi derrotado pela Noruega por 2 a 1, com dois gols do atacante Erling Haaland na reta final do segundo tempo. Neymar descontou de pênalti nos acréscimos, mas não foi o suficiente para evitar a queda precoce e adiar o sonho do hexacampeonato. Com o resultado, a equipe europeia avança na competição e aguarda o vencedor do confronto entre Inglaterra e México para a disputa das quartas de final.

LEIA MAIS: Após 40 anos, Brasil volta a desperdiçar pênalti no tempo normal de uma Copa; último foi com Zico

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O roteiro da eliminação começou a ser desenhado ainda na primeira etapa, em um jogo marcado por dificuldades criativas da equipe comandada por Carlo Ancelotti e por um erro crucial. Após um início de partida truncado e de muitos passes errados de ambos os lados, o Brasil teve a grande chance de abrir o placar quando Matheus Cunha foi derrubado na área. O lance foi revisado pelo VAR, o pênalti foi confirmado, mas Bruno Guimarães desperdiçou a cobrança. A partir daí, a Seleção Brasileira tentou pressionar com investidas de Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli, esbarrando em grandes defesas do goleiro Nyland. A Noruega, que chegou a ter um gol anulado por impedimento logo no primeiro ataque, passou a explorar os contra-ataques, mas o placar permaneceu zerado até o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o panorama se manteve tenso e a seleção europeia passou a dificultar ainda mais a criação brasileira, ocupando o campo de ataque. Ancelotti tentou dar novo fôlego à equipe promovendo as entradas de Endrick, Neymar e Danilo Santos, mas o time continuou pecando nas finalizações e parando na forte marcação nórdica. O castigo veio aos 34 minutos, quando Schjelderup fez boa jogada e acionou Haaland, que subiu para inaugurar o marcador.

Desestabilizado, o Brasil se lançou ao ataque de forma desorganizada, abrindo espaços na defesa. Dez minutos depois, aos 44, Haaland recebeu com liberdade de fora da área e finalizou com tranquilidade para ampliar a vantagem. Já nos acréscimos, Casemiro sofreu pênalti após receber uma cotovelada dentro da área. Neymar foi para a cobrança e converteu, diminuindo a diferença no placar pouco antes de o árbitro decretar o fim da partida e a eliminação brasileira do Mundial.

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Copa do Mundo eliminação Erling Haaland Futebol NEYMAR Seleção Brasileira
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