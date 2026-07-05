Com dois gols de Haaland, Noruega elimina o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira está eliminada da Copa do Mundo de 2026. Em partida disputada neste domingo (5), válida pelas oitavas de final do torneio, o Brasil foi derrotado pela Noruega por 2 a 1, com dois gols do atacante Erling Haaland na reta final do segundo tempo. Neymar descontou de pênalti nos acréscimos, mas não foi o suficiente para evitar a queda precoce e adiar o sonho do hexacampeonato. Com o resultado, a equipe europeia avança na competição e aguarda o vencedor do confronto entre Inglaterra e México para a disputa das quartas de final.

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O roteiro da eliminação começou a ser desenhado ainda na primeira etapa, em um jogo marcado por dificuldades criativas da equipe comandada por Carlo Ancelotti e por um erro crucial. Após um início de partida truncado e de muitos passes errados de ambos os lados, o Brasil teve a grande chance de abrir o placar quando Matheus Cunha foi derrubado na área. O lance foi revisado pelo VAR, o pênalti foi confirmado, mas Bruno Guimarães desperdiçou a cobrança. A partir daí, a Seleção Brasileira tentou pressionar com investidas de Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli, esbarrando em grandes defesas do goleiro Nyland. A Noruega, que chegou a ter um gol anulado por impedimento logo no primeiro ataque, passou a explorar os contra-ataques, mas o placar permaneceu zerado até o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o panorama se manteve tenso e a seleção europeia passou a dificultar ainda mais a criação brasileira, ocupando o campo de ataque. Ancelotti tentou dar novo fôlego à equipe promovendo as entradas de Endrick, Neymar e Danilo Santos, mas o time continuou pecando nas finalizações e parando na forte marcação nórdica. O castigo veio aos 34 minutos, quando Schjelderup fez boa jogada e acionou Haaland, que subiu para inaugurar o marcador.

Desestabilizado, o Brasil se lançou ao ataque de forma desorganizada, abrindo espaços na defesa. Dez minutos depois, aos 44, Haaland recebeu com liberdade de fora da área e finalizou com tranquilidade para ampliar a vantagem. Já nos acréscimos, Casemiro sofreu pênalti após receber uma cotovelada dentro da área. Neymar foi para a cobrança e converteu, diminuindo a diferença no placar pouco antes de o árbitro decretar o fim da partida e a eliminação brasileira do Mundial.