Com dois de Kane, Inglaterra vira sobre a Congo e avança às oitavas

Seleção inglesa sai atrás no placar em Atlanta, mas centroavante marca duas vezes na reta final para selar o 2 a 1

A seleção da Inglaterra garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a República Democrática do Congo por 2 a 1, de virada, na tarde desta quarta-feira (1º). A partida, disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, foi marcada por uma atuação irregular dos ingleses, que precisaram contar com o faro de gol do centroavante Harry Kane na reta final do segundo tempo para evitar uma eliminação precoce.

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Apesar do favoritismo inglês, a seleção congolesa não se limitou à defesa e surpreendeu ao abrir o placar logo aos seis minutos da primeira etapa. Após aproveitar um espaço deixado pela defesa europeia, Cipenga recebeu a bola nas costas do lateral Spence e finalizou forte para vencer o goleiro Pickford. A desvantagem no placar desestabilizou a Inglaterra, que encontrou dificuldades na criação, enquanto a RD Congo apostava em contra-ataques rápidos e em uma marcação eficiente.

Com a necessidade de buscar o resultado para não dar adeus ao Mundial, o time comandado por Thomas Tuchel aumentou a pressão, especialmente após a pausa para hidratação. O empate, no entanto, esbarrou repetidas vezes em uma atuação inspirada do goleiro Mpasi. O arqueiro congolês realizou defesas difíceis em finalizações de Bellingham, Rashford e do próprio Kane, segurando a vantagem africana até o intervalo e mantendo o ritmo de intervenções no início da segunda etapa.

A dinâmica da partida só mudou nos minutos finais, quando a pressão inglesa finalmente surtiu efeito graças às substituições do técnico Tuchel. Aos 29 minutos do segundo tempo, após cruzamento preciso de Gordon, que havia saído do banco de reservas, Harry Kane cabeceou para o fundo das redes, empatando o confronto. Onze minutos depois, aos 40, o camisa 9 voltou a brilhar: recebeu a bola na entrada da área, driblou a marcação e acertou um belo chute no ângulo, selando a virada definitiva.

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Com o resultado suado, a Inglaterra agora se prepara para enfrentar o México, um dos anfitriões do torneio, pelas oitavas de final. O duelo está marcado para o próximo dia 5 de julho, às 21h, no Estádio Azteca, na capital mexicana. O vencedor deste confronto cruzará nas quartas de final com quem avançar da partida entre Brasil e Noruega.