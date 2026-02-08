Com dois de Kaio Jorge, Cruzeiro vence América-MG e assume melhor campanha do Mineiro

O Cruzeiro venceu o América-MG por 2 a 0 na noite deste sábado (8), no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Com dois gols de Kaio Jorge, o time celeste confirmou o bom momento na competição e assumiu a melhor campanha geral ao fim da rodada.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 12 pontos e assumiu a liderança do Grupo C. O América-MG, apesar da derrota, permaneceu com 12 pontos e segue na primeira colocação do Grupo B, mantendo a situação sob controle na disputa por vaga na semifinal.

No primeiro tempo, o Cruzeiro construiu a vitória de forma precoce. Logo no primeiro minuto, Gerson foi derrubado pelo goleiro Gustavo dentro da área. Na cobrança do pênalti, Kaio Jorge deslocou o goleiro e abriu o placar. O América tentou responder rapidamente e quase empatou em finalização de Léo Alaba, defendida por Cássio. Com o gramado pesado pelas chuvas em Belo Horizonte, a partida teve ritmo mais lento e disputas concentradas no meio-campo.

O Coelho buscou atacar principalmente com Segovinha e Person, mas encontrou dificuldades para criar chances claras. O Cruzeiro seguiu perigoso e quase ampliou com João Marcelo, de cabeça, para fora. Aos 36 minutos, o segundo gol saiu após cruzamento de Matheus Pereira. Christian desviou na segunda trave e Kaio Jorge, bem posicionado, finalizou para as redes. O lance passou por revisão do VAR por possível impedimento, mas foi confirmado.

Na segunda etapa, o América tentou aumentar a intensidade e passou a arriscar mais finalizações de média distância, levando perigo em chutes de Val Soares e Felipe Amaral, ambos defendidos por Cássio. O Cruzeiro administrou a vantagem com mais posse de bola e controle territorial, explorando os espaços deixados pelo adversário.

Matheus Pereira quase marcou em jogada individual, enquanto Kaio Jorge voltou a aparecer em contra-ataque, mas parou no goleiro Gustavo. Apesar da tentativa de pressão do Coelho, o time celeste manteve a organização defensiva e segurou o resultado sem maiores sustos até o apito final.

Na última rodada da primeira fase, o América-MG enfrenta o North, enquanto o Cruzeiro visita a URT, em Patos de Minas. Vitórias simples de ambas as equipes garantem a classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 0 AMÉRICA-MG

CRUZEIRO - Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson (Matheus Henrique) e Matheus Pereira (Japa); Christian (Wanderson), Kaio Jorge (Villarreal) e Arroyo (Sinisterra). Técnico: Tite.

AMÉRICA-MG - Gustavo; Léo Alaba, Nathan, Emerson e Rafa Barcelos; Artur (Paulinho), Felipe Amaral, Eduardo Person (William Bigode) e Yag Souza (Val Soares); Paulo Victor (Thauan) e Segovinha (Jhonatan Lima). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Kaio Jorge, aos 3 minutos, e aos 36 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cássio, Matheus Pereira e Arroyo (Cruzeiro); Yago Souza e Felipe Amaral (América)

ÁRBITRO - André Luiz Policarpo Bento (MG)

PÚBLICO - 28.804 torcedores

RENDA - R$ 781.420,00

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG)