Com dois de Elias, Grêmio vence Caxias na estreia do Campeonato Gaúcho

Com a equipe de transição, o Grêmio iniciou o Campeonato Gaúcho com vitória por 2 a 1 para cima do Caxias na noite desta quarta-feira, na Arena do Grêmio. O destaque da partida foi o jovem atacante Elias, autor dos dois gols marcados pelo time tricolor.

Com o resultado, o Grêmio larga na frente na disputa pelo título e tentará a segunda vitória frente ao Brasil, no sábado, às 16h30, no Bento Freitas, em Pelotas. Já o Caxias buscará a recuperação frente ao São José, no domingo, às 16h, no Centenário, em Caxias do Sul.

Após o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio resolveu disputar o Gaúcho com o time de transição, sob o comando de Cesar Lopes. No primeiro tempo, a equipe sofreu certa pressão do Caxias e viu Felipe fazer um milagre na cabeçada de Giovane.

Desentrosado, o Grêmio demorou para envolver o adversário. Quando conseguiu, abriu o placar. Aos 32 minutos, Rildo fez boa jogada pela esquerda, passou por dois adversários e deu belo passe para Elias. O jovem atacante só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Em vantagem, o Grêmio administrou o resultado e voltou a apertar o Caxias apenas no segundo tempo. Aos oito minutos, Elias foi derrubado dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança e aumentou o placar.

Mas o Caxias não se entregou. O Grêmio se acomodou e viu o rival crescer. Aos 28 minutos, Marcelo cobrou escanteio, Felipe tirou de maneira equivocada e viu a bola bater nas costas de Heitor e ultrapassar a linha, gol legal.

Todos esperavam um Caxias pressionando após o gol contra. No entanto, o time grená perdeu gás, não conseguiu pressionar, aceitou a marcação do Grêmio e acabou sendo derrotado na estreia. O time tricolor se fechou e comemorou aliviado a primeira vitória na temporada 2022.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 1 CAXIAS

GRÊMIO - Felipe Scheibig; Felipe Albuquerque, Ericson, Heitor e Guilherme Guedes; Jhonata Varela, Bitello (Gazão), Vini Paulista (Matheus Frizzo), Pedro Lucas e Rildo (Guilherme Azevedo); Elias (Wesley). Técnico: Cesar Lopes.

CAXIAS - Marcelo Pitol; Marcelo Ferreira, Rafael Sumas, Thiago Sales e Rennan Siqueira (Jonathan); Davi Lopes (Chico Vidaletti), Amaral, Renan Oliveira (Diogo Sodré); França, Matheuzinho (Willian) e Giovane Gomez (Batista). Técnico: Rogério Zimmermann.

GOLS - Elias, aos 32 minutos do primeiro tempo e aos oito minutos do segundo tempo. Heitor, contra, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Vuaden.

CARTÕES AMARELOS - Davi Lopes (Caxias).

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).