Com desfalques na defesa, Ponte Preta fecha preparação para duelo paulista na Série B

A Ponte Preta fez em Campinas, na tarde desta sexta-feira, seu último treino antes de viajar para Mirassol, onde neste sábado encara os donos da casa, no Estádio José Maria de Campos Maia, às 17h. Com dois desfalques certos por suspensão, a maior dúvida do técnico Felipe Moreira fica mesmo na defesa.

Os dois zagueiros titulares, Mateus Silva e Fábio Sanches, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Edson assuma uma das vagas e a outra fique entre Thomás Kayck e Anilson, que foram contratados recentemente e atuaram pouco.

Outra opção é improvisar o lateral-esquerdo Artur na função, o que era comum quando Hélio dos Anjos era o técnico. Na lateral-direita, Luiz Felipe volta de suspensão e briga pela titularidade com Mailton. Já entre os volantes, Felipe Amaral se recuperou de lesão e também pode começar jogando.

Vindo de dois empates e uma vitória nos três últimos jogos, a Ponte Preta está na 15ª colocação com dez pontos ganhos. Dois a mais que o Avaí, que tem oito e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

A mais provável escalação é esta: Caíque França, Luiz Felipe, Edson, Artur e Júnior Tavares; Felipe Amaral, Léo Naldi, Matheus Jesus e Elvis; Pablo Dyego e Jeh.