Com defesas milagrosas de Szczesny, Polônia vence amistoso diante da Alemanha

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Graças a uma atuação sensacional do goleiro Szczesny, a Polônia derrotou a Alemanha, nesta sexta-feira, em amistoso disputado em Varsóvia. Foi a segunda vitória polonesa no confronto, após 22 jogos. O único gol foi marcado por Kiwior no primeiro tempo.

continua após publicidade

Apesar de jogar em Varsóvia, o domínio do primeiro tempo foi da Alemanha, que só não abriu o placar por causa de três belas defesas de Szczesny.

A Polônia foi cirúrgica. Aos 31 minutos, Szymansk bateu escanteio pela direita e o grandalhão Kiwior nem precisou se esforçar muito para cabecear e abrir o placar.

continua após publicidade

O momento marcante da primeira etapa foi a despedida, aos 16 minutos, de Jakub Blaszczykowski, o Kuba, de 37 anos, após 109 jogos com a camisa da seleção polonesa. Todos os atletas se perfilaram para aplaudir o jogador na saída do gramado. Sua esposa e filhos estavam do lado de fora para um abraço emocionante.

O panorama da partida não mudou no segundo tempo. Com dois minutos, os alemães já haviam exigido nova defesa importante de Szczesny e Kimmich acertou o travessão polonês.

Sem a mesma força da primeira etapa, a Polônia se fechou ainda mais em seu campo, enquanto os alemães quase conseguiram a igualdade com Havertz, mas Szczesny impediu mais uma vez.

continua após publicidade

Mas a maior defesa de todas de Szczesny, quer atua pela Juventus de Turim, foi feita aos 32 minutos, após lindo giro de Thiaw dentro da área. Antes de acabar, o goleiro ainda fez mais duas defesas, somando nove na partida.

A Alemanha tentou o empate até o final, mas não conseguiu impedir a segunda vitória polonesa nos história do confronto.

OUTROS JOGOS

Duas seleções sul-americanas venceram seus amistosos. O Peru derrotou a Coreia do Sul, fora de casa, por 1 a 0, gol marcado por Reyna, aos 11 minutos do primeiro tempo. Mesmo placar obtido pela Colômbia, que recebeu o Iraque. O gol foi marcado por Cassierra, aos 31 minutos da etapa final.