Com 'decisão' na Copa do Brasil, Fabrício Bruno detona atuação do Fla: 'Perdão à torcida'

O Flamengo inicia a semana com uma "decisão" diante do Fluminense em jogo que vale a permanência na Copa do Brasil. E em meio ao clima de tensão que envolve a partida, Fabrício Bruno fez críticas fortes ao desempenho do time nos últimos três jogos às vésperas do encontro com o rival.

"Eu cobro lá dentro (no vestiário). A gente não pode fazer um grande jogo como no último Fla-Flu e depois fazer três jogos, com todo o respeito, de m né. Não é só falar, tem que manter a constância no nosso ritmo de trabalho. É uma coisa que a gente se cobra para manter o ritmo os 90 minutos", afirmou.

Visivelmente constrangido, o atleta falou em mais um voto de confiança e chegou a pedir perdão ao torcedor pela atuação da equipe nas últimas três partidas. Nesses jogos, o Flamengo venceu o Corinthians com um gol nos acréscimos, empatou com o Ñublense fora de casa pela Libertadores, e voltou a empatar neste sábado diante do Cruzeiro.

"É trabalhar e pedir perdão ao torcedor que vem e espera uma vitória. Muita gente tira o que comer em casa para nos ver no estádio. O mínimo que se espera é a vitória. Não aconteceu e peço perdão", afirmou o atleta.

Com o empate no sábado, a equipe carioca contabiliza 13 pontos no Campeonato Brasileiro e ocupa a parte intermediária da classificação. Na Libertadores, o clube é o vice-líder do Grupo A com cinco pontos de desvantagem para o Racing, da Argentina. Na Copa do Brasil, o desafio é com o Fluminense, rival que vem levando vantagens nos últimos encontros com o Flamengo. No primeiro confronto das oitavas de final, realizado no Maracanã, o placar foi de 0 a 0. O jogo de volta está marcado para quinta-feira