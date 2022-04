Com Daniel Paulista pressionado, Guarani busca primeira vitória na Série B

Da Redação

Prestes a completar um ano de Guarani, Daniel Paulista vive seu momento mais delicado. Uma vitória nesta quarta-feira, sobre o Criciúma, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, é fundamental para a continuidade do trabalho, que já começa a ser questionado internamente no time de Campinas.

A diretoria não pensa em fazer mudanças na comissão técnica neste momento, mas um novo tropeço em casa aumentaria ainda mais a pressão sobre Daniel Paulista. São cinco jogos seguidos sem vitória - o maior jejum desde a sua chegada - e a lanterna da Série B, com apenas um ponto.

"O Daniel é um excelente treinador. Faz um trabalho excelente. O grupo está fechado com ele, 100%. A gente sabe das nossas responsabilidade. Precisamos pontuar nesse campeonato, que é muito difícil", disse o zagueiro João Victor.

Para o jogo diante do Criciúma, Daniel Paulista tem desfalques de duas importantes peças. O lateral-esquerdo Matheus Pereira e o meia Giovanni Augusto receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Grêmio, por 3 a 1, em Porto Alegre (RS). Por outro lado, o zagueiro Ronaldo Alves está recuperado de um incômodo muscular na coxa.

Sem jogar há quase dois meses, Eliel é quem deve entrar na esquerda. Na defesa, Ronaldo Alves volta a formar dupla com João Victor no lugar de Derlan. O substituto imediato de Giovanni Augusto é Marcinho, mas Daniel Paulista pode optar também por escalar o atacante Nicolas Careca diante da necessidade da vitória.

A provável escalação do Guarani é: Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Ronaldo Alves e Eliel; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Marcinho; Júlio César, Bruno José e Lucão do Break.