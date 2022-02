Com Cristiano Ronaldo só no 2º tempo, Manchester United empata com lanterna

Da Redação

Contando com Cristiano Ronaldo só no segundo tempo, o Manchester United esteve aquém do esperado nesta terça-feira e empatou com o lanterna Burnley por 1 a 1, fora de casa. O tropeço fez a equipe do atacante português cair uma posição na tabela do Campeonato Inglês, para o quinto posto, agora fora da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

O United soma 39 pontos, um atrás do West Ham, que tem 24 jogos, um a mais que o time de Ronaldo. Já o Burnley segue na última colocação da tabela, com apenas 14 pontos.

Com Cristiano Ronaldo no banco de reservas, o Manchester United entrou em campo com um ataque formado por Sancho, Cavani e Rashford. E foi para cima dos anfitriões nos primeiros 20 minutos de jogo. Foram três gols neste período, mas somente um foi confirmado pela arbitragem. Os outros foram cancelados com ajuda do VAR.

A bola entrou pela primeira vez aos 11 minutos, depois de cobrança de falta de Bruno Fernandes e cabeçada de Varane. O árbitro anulou o lance por considerar que a posição do também zagueiro Maguire, que teria interferido na jogada, era irregular. Os jogadores do United reclamaram.

Sete minutos depois, Pogba abriu o placar. A bela jogada coletiva culminou em cruzamento rasteiro de Shaw para o volante francês acertar de chapa para as redes. Pogba não balançava as redes pelo Inglês desde janeiro de 2021.

Na sequência, o United marcou mais um. Desta vez, Pogba foi o vilão ao fazer falta dentro da área antes do cruzamento de Rashford para finalização de Mee contra as próprias redes, aos 20.

Em outra grande chance do United, Cavani praticamente debaixo da trave cabeceou com facilidade, pronto para comemorar. Mas o goleiro Nick Pope chegou a tempo para desviar a bola de joelho e evitar o gol, aos 32.

A reta final do primeiro tempo foi mais lenta e o jogo só voltou a esquentar no início da etapa final. Logo aos 2 minutos, o Burnley empatou em grande jogada individual de Weghorst e finalização de Jay Rodríguez, na saída do goleiro De Gea, após driblar Maguire dentro da área.

O gol, além de empatar o duelo, equilibrou o jogo de vez. E deu gás extra ao Burnley, com uma postura mais ofensiva. Os anfitriões tiveram oportunidades para virar o placar, enquanto o United se segurava na defesa como podia, diante do susto.

Preocupado, o técnico Ralf Rangnick mandou Cristiano Ronaldo a campo aos 22, no lugar de Cavani. Mas o português pouco produziu, o suficiente para reequilibrar o duelo. Mas sem condições de evitar o empate fora de casa.

Também nesta terça, o "novo rico" Newcastle superou o Everton por 3 a 1, em casa, em jogo com dois gols contra. Holgate e Lascelles foram os autores. Fraser e Trippier anotaram os demais gols dos anfitriões. O Newcastle contou com Joelinton entre os titulares e com a estreia de Bruno Guimarães, que entrou somente nos minutos finais da partida. Pelo Everton, Richarlison jogou os 90 minutos.

Em casa, o West Ham bateu o Watford por 1 a 0. Bowen marcou o único gol da partida, no segundo tempo. O time de Londres está em quarto lugar, com 40 pontos, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Newcastle segue tentando se afastar da zona da degola, com 18, agora em 17º lugar, o primeiro fora da área de risco da tabela.