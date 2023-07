Com chances de ter Paulo Baya como titular, Ponte Preta finaliza preparação para encarar Avaí

Siga o TNOnline no Google News

Herói das últimas duas vitórias da Ponte Preta, o atacante Paulo Baya tem grandes chances de começar jogando o duelo contra o Avaí, que será realizado neste sábado, às 17h, fora de casa, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

A Ponte Preta irá buscar a terceira vitória seguida para seguir subindo na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time campineiro é o 14º colocado, com 18 pontos.

O técnico Felipe Moreira encerrou a preparação do time nesta sexta-feira cedo com um treino recreativo ainda em Campinas, antes de seguir viagem para Santa Catarina. Mas deixou a dúvida no ar entre Paulo Baya e Dudu na frente.

Dudu tem começado nas últimas partidas jogando ao lado de Eliel, mas deve perder a vaga para o novo xodó da torcida pontepretana. Acontece que Baya, mesmo saindo do banco de reservas, fez os gols das duas últimas vitórias, ambas por 1 a 0, em cima do Ituano e do Novorizontino.

Já os atacantes André e Igor Torres, contratados nesta semana, já estão regularizados junto a CBF e podem estrear. Mas neste primeiro momento irão começar no banco de reservas.

Além deles, o volante Fraga é outra novidade entre os relacionados. Sem atuar desde fevereiro, enfim está recuperado de uma fratura na região articular do quadril e poderá voltar a atuar. Por outro lado, o departamento médico ainda tem o volante Léo Naldi, o meia Elvis e os atacantes Pablo Dyego e Jeh.

Diante deste quadro, Felipe Moreira deve escalar o time no sábado com Caíque França; Weverton, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Ramon e Matheus Jesus; Tales, Paulo Baya (Dudu) e Eliel.