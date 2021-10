Com Camacho e volta de Madson, Carille deve repetir Santos titular do clássico

Da Redação

O técnico Fábio Carille comandou, neste sábado, o último treino do Santos antes do jogo contra o Grêmio pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda não ter conquistado sua primeira vitória no comando da equipe, o treinador aparentemente gostou do que viu no empate diante do São Paulo na última rodada e deverá manter a base do time que foi titular.

O volante Camacho, que sentiu cãibras na panturrilha direita no segundo tempo do clássico e acabou sendo substituído, deverá começar jogando novamente. Apesar do susto no meio de semana, o volante treinou normalmente neste sábado.

O treinador ainda contará com o retorno do lateral-direito Madson, que deve ficar no banco. O jogador vinha se recuperando de desconfortos musculares e ficou um mês sem atuar, mas participou de um jogo contra o São Bernardo pela Copa Paulista na última terça-feira para ganhar ritmo. O atleta foi capitão do time e chegou a marcar um gol nos 60 minutos em que esteve em campo.

Uma possível mudança na escalação titular do Santos é no meio de campo. O volante Lucas Braga entrou bem no clássico contra o São Paulo e pode roubar a vaga de Felipe Jonatan nos 11 iniciais do time da Vila Belmiro.

A lista de desfalques de Fábio Carille segue grande na parte defensiva. Robson Reis ainda está realizando trabalhos de transição no CT Rei Pelé, enquanto Kayky e Luiz Felipe seguem fora dos gramados por enquanto.

A provável escalação do Santos para enfrentar o Grêmio é: João Paulo; Vinicius Balieiro, Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo; Marcos Guilherme, Camacho, Vinicius Zanocelo, Carlos Sánchez e Felipe Jonatan; Marinho e Léo Baptistão.

O jogo deste domingo, às 16h, é importantíssimo na briga para fugir da zona de rebaixamento. Apenas dois pontos separam as equipes. O Santos é o 16º colocado, com 25, e o Grêmio é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 17º. O time gaúcho ainda tem um jogo a menos que a equipe santista.