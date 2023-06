Com brilho de reservas, vôlei do Brasil celebra virada em clássico com a Argentina no 5º set

Renan Dal Zotto não esconde de ninguém que busca uma renovação na seleção brasileira de vôlei e está utilizando a Liga das Nações para reformular o elenco após a saída/aposentadoria de alguns jogadores. E o início da competição no Canadá vem mostrando que as escolhas do treinador têm tudo para dar certo. Depois de largar com triunfo diante da Alemanha, a equipe nacional mostrou força para buscar maiúscula virada sobre a rival Argentina, por 3 a 2, parciais de 19/25, 25/19, 23/25, 25/23 e 15/13, com colaboração gigante dos reservas e euforia de seu comandante.

continua após publicidade

O ponteiro Lucarelli foi o maior pontuador da equipe de Dal Zotto, com 17 bolas certeiras. Mas chamou a atenção a personalidade de Honorato, opção para a posição, e do oposto Abouba, que não se intimidaram com o tamanho da partida e anotaram 11 pontos cada vindo do banco. No dia em que completou 19 anos, o ponteiro Arthur Bento também ganhou chance e anotou dois importantes pontos.

"Uma vitória extremamente importante para a gente que está buscando a classificação nessa competição equilibrada. A gente já sabia que Brasil x Argentina são jogos sempre sofridos, ponto a ponto. Fico muito feliz não só com a vitória, mas com a forma que a garotada se comportou dentro de quadra, sem desistir em momento algum, correndo atrás", comemorou Dal Zotto. "E a participação de quase todos os garotos. Mais do que a vitória, a gente ganha cada vez mais unidade da equipe, e isso é muito importante numa competição longa como esta."

continua após publicidade

A euforia do treinador, que parecia um menino ao fim da partida tamanha sua alegria e satisfação na beira da quadra, refletia na empolgação dos reservas. "Uma sensação muito boa. Também por ser no país que eu cresci, é muito bom fazer os primeiros pontos aqui. É uma sensação de alegria, porque nesse jogo muito difícil a gente conseguiu se superar no momento decisivo", disse o caçula Arthur Bento.

"Estou muito feliz de ter contribuído para essa vitória. Cada oportunidade aqui é um sonho. No Brasil, cada um une as forças que tem, e a gente se ajuda ali dentro com a vibração. O principal foi essa energia que a gente conseguiu puxar de todo mundo, o grupo se uniu nos momentos difíceis", afirmou Honorato, que fez 1o dos seus 11 pontos em ataques.

Já Abouba foi preciso ao colocar as bolas no chão. Seus 11 pontos foram em ataques e ele fez questão de frisar a força mental do grupo de jamais achar que a partida estivesse perdida para os argentinos e também comemorou a busca da virada.

continua após publicidade

"Esse sentimento de não desistir nunca já é do brasileiro. Foi um jogo muito difícil, a Argentina está jogando um bom nível de voleibol. A gente pecava às vezes no começo do set, eles abriam vantagem, e a gente ficava tendo que buscar", admitiu. "Consegui ajudar o time, acho que aumentei a energia para conseguirmos buscar a vitória, que foi suada, mas deu tudo certo. Agradeço à torcida, tem muito brasileiro aqui, ficaram chamando o meu nome, e acho que eles ajudaram também a equipe a dar aquele gás nos momentos decisivos."

O terceiro adversário desta primeira fase de Liga das Nações será Cuba, às 17h30 (de Brasília) deste sábado. A seleção brasileira fecha esta passagem por Ottawa diante do forte time dos Estados Unidos, na tarde de domingo.