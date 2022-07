Com brasileiros no banco, Kane marca duas vezes e garante vitória do Tottenham

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os atacantes Richarlison e Lucas Moura foram coadjuvantes neste sábado em amistoso contra o Rangers que teve o brilho do artilheiro Harry Kane em campo. Ele fez os dois gols da vitória de 2 a 1 e chegou a cinco gols em três partidas. Já os brasileiros só entraram na partida no decorrer do jogo.

continua após publicidade .

Titular nos dois primeiros duelos da pré-temporada, Richarlison entrou em campo no início do segundo tempo na vaga de Sessegnon. Já Lucas Moura substituiu o compatriota Emerson Royal.

O triunfo do Tottenham veio de virada. A partida, que foi disputada em Glasgow, teve os mandantes abrindo o placar com gol de Colak. A reação surgiu na etapa final com início eletrizante. Os dois gols do artilheiro inglês foram marcados aos 5 e 11 minutos.

continua após publicidade .

Nesta fase de pré-temporada, o time londrino derrotou um combinado da Liga da Coreia por 6 a 3 e ficou no diante do Sevilla por 1 a 1. No Campeonato Inglês, a estreia do Tottenham acontece no dia 6 de agosto. O desafio é contra o Southampton no Hotspur Stadium.