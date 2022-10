Com Brasil em 9º, Fifa atualiza ranking feminino e potes do sorteio do Mundial

(via Agência Estado)

A Fifa atualizou nesta quinta-feira o ranking das seleções femininas, que será utilizado como referência para definir os potes do sorteio do Mundial de 2023, na Nova Zelândia e na Austrália. O Brasil permaneceu na nona colocação na lista e entrará no pote 2, com risco de enfrentar uma das grandes favoritas logo na fase de grupos.

O Top 10 do ranking contou com poucas alterações nesta quinta. A Suécia subiu uma posição, para o segundo lugar, e desbancou a Alemanha para o terceiro posto. A Espanha alcançou o sexto posto enquanto a Holanda caiu duas posições e figura agora na oitava colocação. Os Estados Unidos seguem na liderança, pouco à frente da seleção sueca.

Com a atualização, o pote 1 foi confirmado com as duas seleções anfitriãs do Mundial e as primeiras colocadas do ranking: Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Suécia, Alemanha, Inglaterra, França e Espanha. O segundo pote conta com Canadá, Holanda, Japão, Noruega, Itália, China e Coreia do Sul, além do Brasil.

O pote três terá Dinamarca, Suíça, Irlanda do Norte, Colômbia, Argentina, Vietnã, Costa Rica e Jamaica. E o quarto e último pote tem até agora Nigéria, Filipinas, África do Sul, Marrocos e Zâmbia. As últimas três vagas será definidas por uma repescagem em fevereiro de 2023 e que colocará em disputa Chile, Paraguai, Taiwan, Tailândia, Camarões, Senegal, Haiti, Panamá, Papua-Nova Guiné e Portugal.

O sorteio do Mundial está marcado para o dia 22 deste mês, na cidade de Auckland, na Nova Zelândia. E terá a presença de Pia Sundhage, técnica da seleção brasileira. A Copa do Mundo feminina será disputada entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023.