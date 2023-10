Com boa atuação de Richarlison, Tottenham bate Fulham e é líder do Campeonato Inglês

O Tottenham assumiu a liderança do Campeonato Inglês, nesta segunda-feira, ao derrotar o Fulham, por 2 a 0, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, em duelo que fechou a nona rodada. O brasileiro Richarlison foi um dos destaques da partida.

continua após publicidade

Com o resultado, o Tottenham chegou aos 23 pontos, dois a mais que Manchester City e Arsenal. O Liverpool é o quarto colocado com 19. O Fulham permanece com 11 pontos, em 13º lugar.

O Tottenham ratificou seu bom momento na temporada desde o início da partida. Com muita movimentação no ataque e troca de passes precisa, o líder do campeonato colecionou boas oportunidades no primeiro tempo.

continua após publicidade

Son e Richarlison tiveram chance de marcar. O Fulham, bem organizado taticamente e com Willian, ex-Corinthians vaiado sempre que pegou na bola por causa de sua passagem pelo Chelsea e Arsenal, rivais do Tottenham, teve uma única oportunidade. Logo aos dois minutos, o zagueiro Palhinha cabeceou firme, mas o goleiro Guglielmo Vicari fez bela defesa.

Richarlison, atuando pela esquerda, acumulou bons passes, inclusive o do gol marcado pelo coreano Son, aos 36 minutos, após roubada de bola na saída de jogo da zaga do Fulham. O atleta asiático acertou um belo chute da entrada da área e marcou seu gol número 50 no Tottenham Hotspur Stadium.

O segundo tempo teve o mesmo panorama. Inclusive com falha na saída de bola do Fulham e gol do Tottenham. Desta vez aos nove minutos, com Maddison, após assistência de Son.

Uma mudança foi a diminuição do ritmo por parte do Tottenham. Aos 36 minutos, com o inuito de poupar seus principais jogadores, o técnico Ange Postecoglou tirou Maddison, Son e Richarlison. O brasileiro foi bastante aplaudido pelo público presente.