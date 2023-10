Com astros no banco, Inglaterra sofre contra Austrália, mas vence amistoso em Wembley

Em dia de testes para o técnico Gareth Southgate, a seleção da Inglaterra contou com poucos astros em campo para enfrentar a Austrália, nesta sexta-feira, e sofreu para vencer por 1 a 0, diante de sua torcida. O amistoso foi disputado no estádio de Wembley, em Londres.

Southgate mandou a campo uma escalação incomum, deixando jogadores como Harry Kane e Jude Bellingham, astro do momento no Real Madrid, no banco de reservas ao longo de toda a partida. O ataque inglês contou com Ollie Watkins, Jack Grealish e Jarrod Bowen. Durante o amistoso, o treinador mandou a campo Marcus Rashford e Phil Foden, entre outros jogadores mais experientes.

Apesar dos testes e da atuação abaixo do esperado, a Inglaterra alcançou seu sétimo jogo de invencibilidade. Não perde desde que foi eliminada pela França nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar. O time volta a campo na terça-feira para enfrentar a Itália pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2024.

Ingleses e australianos fizeram um primeiro tempo mais equilibrado do que o esperado. O time visitante surpreendeu e registrou sete finalizações, contra apenas três dos anfitriões, nos primeiros 45 minutos. Marcava bem e continha o ímpeto inglês ainda no meio-campo.

Mas a melhor oportunidade do primeiro tempo foi dos donos da casa. Aos 28, Watkins desperdiçou grande chance ao driblar o goleiro australiano e bater cruzado e rasteiro. A bola acertou o pé da trave e a defesa rival afastou o perigo.

No segundo tempo, a Inglaterra resolveu a partida aos 12 minutos. Alexander Arnold, atuando na lateral direita, levantou na área para Grealish, que finalizou cruzado, quase dentro da pequena área. E Watkins completou para as redes, de carrinho, quase "roubando" o gol do companheiro.

Daí em diante a Inglaterra passou a jogar com mais tranquilidade, enquanto Southgate dava sequência aos seus testes, entre seguidas trocas no time. A Austrália até esboçou pressão, sem sucesso.