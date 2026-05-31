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Com Arrascaeta e Piquerez, Marcelo Bielsa anuncia convocados do Uruguai para a Copa do Mundo

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 31.05.2026, 12:20:00 Editado em 31.05.2026, 12:29:48
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Na manhã deste domingo (31), o técnico Marcelo Bielsa anunciou a lista dos 26 jogadores uruguaios que disputarão a Copa do Mundo 2026. Sete jogadores que atuam no futebol brasileiro foram lembrados pelo comandante: Arrascaeta, De La Cruz e Varela, do Flamengo; Piquerez e Martínez, do Palmeiras; Canobbio, do Fluminense; e Rochet, do Internacional.

A principal dúvida da convocação era justamente o lateral palmeirense, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo direito. O jogador de 27 anos sofreu uma ruptura ligamentar na região durante um amistoso contra a Inglaterra no final de março. Ele não entrou em campo desde então e disputou apenas 16 partidas no ano.

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O gigante da capital paulista liberou o atleta no meio da última semana para terminar o tratamento com a delegação nacional. Ele terá a companhia do volante Emiliano Martínez, que tem sido reserva com Abel Ferreira.

Embora não sejam titulares absolutos da equipe carioca, os flamenguistas Guillermo Varela e De La Cruz foram lembrados pelo comandante. Por outro lado, o meia Arrascaeta é peça fundamental tanto no clube quanto na seleção e vai para a disputa de sua terceira Copa do Mundo.

Já o Agustín Canobbio vai para seu segundo mundial e vive grande momento com a camisa do Fluminense. Por último, o arqueiro Rochet tem enfrentado diversos problemas físicos e não conseguiu atuar em alto nível pelo Internacional. Mesmo assim, é nome de confiança de Bielsa e deve ser o titular do Uruguai.

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A lista conta com outro nome conhecido dos brasileiros: Matías Vinã, que atua no River Plate. O lateral teve passagem de sucesso pelo Palmeiras e não repetiu o desempenho no Flamengo.

CONFIRA OS CONVOCADOS

Goleiros: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes-ARG) e Santiago Mele (Monterrey-MEX).

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Defensores: Guillermo Varela (Flamengo), Maxi Araújo (Sporting-POR), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Ronald Araújo (Barcelona-ESP), Mathias Oliveira (Napoli-ITA), Santiago Bueno (Wolverhampton-ING), Sebastián Cáceres (América-MEX), Jorge Piquerez (Palmeiras) e Matías Vinã (River Plate-ARG).

Meio-campistas: Manuel Ugarte (Manchester United-ING), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham-ING), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Juan Sanabria (Real Salt Lake-EUA), De La Cruz (Flamengo), De Arrascaeta (Flamengo) e Rodrigo Salazar (Sporting Braga-POR).

Atacantes: Brian Rodríguez (América-MEX), Agustín Canobbio (Fluminense), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Federico Viñas (Real Oviedo-ESP), Rodrigo Aguirre (Tigres-MEX) e Darwin Nuñez (Al-Hilal-KSA).

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