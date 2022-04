Com Adriano no San Siro, Inter vence Milan e avança à final da Copa da Itália

Da Redação

Após empate sem gols no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália, o dérbi de Milão voltou a ser disputado no San Siro nesta terça-feira, pela rodada de volta, e acabou com uma vitória maiúscula por 3 a 0 da Internazionale sobre o Milan. Os gols da classificação, dois de Lautaro Martínez e um de Gosens, foram celebrados por um espectador que também já deu muitas alegrias aos torcedores interistas: Adriano Imperador, bicampeão da Copa da Itália e tetra da liga italiana.

O ex-atacante de 40 anos esteve no Estádio e foi aplaudidíssimo antes do início da partida, como mostra um vídeo publicado por ele no Instagram. Empolgados com a presença do ídolo, os torcedores transmitiram a melhor energia possível para dentro do gramado e mostraram ainda mais empolgação no momento do apito final. Agora, resta esperar pela definição do adversário na decisão, que sairá do duelo entre Juventus e Fiorentina, na quarta. O primeiro jogo foi vencido por 1 a 0 pelos juventinos.

A Inter deu motivos para a arquibancada vibrar ainda aos três minutos do primeiro tempo, no instante em que a bola tocou o gol após um belo chute de primeira acertado por Lautaro Martínez, servido por Darmian. Sem se intimidar, o Milan desenhou a reação e foi em busca do empate, mas não conseguiu superar o goleiro Handanovic.

Quando a bola passou pelo esloveno, coube ao lateral Perisic assumir o papel de herói e soltar um carrinho preciso para evitar que Kessié, muito perto da linha do gol, marcasse para o Milan. Um minuto após o ato de heroísmo de Perisc, a Inter respondeu e ampliou o placar com mais um gol de Lautaro, aos 39. No lance, o argentino aproveitou ótimo passe de Joaquin Correa e dominou livre dentro da área antes de superar Maignan.

No segundo tempo, o Milan chegou a balançar a rede, com Bennacer, mas o gol foi anulado após revisão do VAR, pois Kalulu estava em posição irregular e, segundo a interpretação do árbitro, interferiu na jogada ao atrapalhar a visão do goleiro. Os milanistas não voltaram a criar chances tão claras e ainda viram Gosens marcar o terceiro gol do rival, aos 36.

Os dois times voltam a campo no final de semana para a disputa do Campeonato Italiano, atualmente liderado pelo Milan, dono de 71 pontos contra 69 da Internazionale, vice-líder com um jogo a menos. Os milanistas recebem a Roma no San Siro, no sábado, enquanto a Inter visita a Lazio no Olímpico de Roma, no domingo.