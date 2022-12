Com 53 pontos e 12 rebotes, Joel Embiid comanda vitória do Philadelphia 76ers

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Joel Embiid foi o grande destaque da rodada de domingo da NBA, ao marcar 53 pontos e agarrar 12 rebotes na vitória do Philadelphia 76ers sobre o Charlotte Hornets, por 131 a 113, na Filadélfia.

continua após publicidade .

Os anfitriões ainda contaram com bela atuação de James Harden, autor de 19 pontos, 16 assistências e nove rebotes para conquistar a 14ª vitória, após 26 jogos, e ocupar a quarta colocação na Conferência Leste, enquanto os Hornets perderam a 20ª das 27 partidas disputadas e estão apenas em 14º lugar.

Em New Orleans, os Pelicans somaram a sétima vitória consecutiva, graças a mais uma atuação de gala de Zion Williamson, com 35 pontos e oito rebotes. O triunfo, desta vez, por 129 a 124, foi sobre o Phoenix Suns.

continua após publicidade .

Os Pelicans continuam na liderança do Oeste, agora com 18 vitórias e oito derrotas. Já Phoenix, derrotado pela 11ª vez, após 27 rodadas, aparece em quarto lugar.

MORTE

Paulo Silas, vencedor de três títulos da NBA como jogador, além de ser o primeiro treinador de LeBron James na liga, morreu neste domingo aos 79 anos. "Lamentamos a morte do All-Star e do técnico Paul Silas", anunciou Adam Silver, comissário da principal liga de basquete dos Estados Unidos. "As contribuições duradouras de Paul para o basquete são vistas através dos muitos jogadores e treinadores que ele inspirou."

continua após publicidade .

Silas, que era pai de Stephen, atual técnico do Houston Rockets, foi campeão da NBA em três oportunidades. Duas pelo Boston Celtics e outra pelo Seattle Supersonics.

"Ele foi provavelmente um dos maiores seres humanos com quem eu convivi", disse LeBron no domingo sobre Silas, que o treinou de 2003 a 2005. "O início da minha jornada nesta liga começou com ele. Seu domínio,

seus princípios, sua atenção aos detalhes. Receber a notícia (de sua morte) foi muito triste", completou o astro.

continua após publicidade .

Confira os resultados da noite deste domingo:

New Orleans Pelicans 129 x 124 Phoenix Suns

continua após publicidade .

Detroit Pistons 117 x 124 Los Angeles Lakers

New York Knicks 112 x 99 Sacramento Kings

Orlando Magic 111 x 99 Toronto Raptors

continua após publicidade .

Philadelphia 76ers 131 x 113 Charlotte Hornets

Atlanta Hawks 123 x 122 Chicago Bulls

Houston Rockets 97 x 92 Milwaukee Bucks

continua após publicidade .

Acompanhe os jogos desta segunda:

Indiana Pacers x Miami Heat

Washington Wizards x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x Atlanta Hawks

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers x Boston Celtics