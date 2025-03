Com 4 de Guirassy, Dortmund aplica maior goleada do Alemão ao vencer o Union Berlin por 6 a 0

Após duas derrotas seguidas, o Borussia Dortmund protagonizou a maior goleada do Campeonato Alemão na temporada ao fazer 6 a 0 sobre o Union Berlin neste sábado. Com 4 gols do atacante Guirassy, o Dortmund saltou para a 10ª posição na tabela, com 32 pontos em 23 rodadas, e voltou a ter um saldo de gols positivo (5). O time de Berlim permanece com 24 pontos na 13ª posição.

Com o desempenho deste sábado, o atacante Serhou Guirassy, de 28 anos, chegou ao quinto lugar entre os artilheiros do Alemão, com 13 gols. Harry Kane, do líder Bayern de Munique, lidera a lista com 21 gols. Mal no nacional e eliminado ainda na segunda fase da Copa da Alemanha, o Borussia Dortmund se mantém na disputa da Liga dos Campeões, após eliminar o português Sporting nos playoffs e agora enfrenta o francês Lille nas oitava de final.

A goleada sobre o Union Berlin começou com um gol contra do português Diogo Leite, aos 25 minutos do primeiro tempo. Ele tentou cortar uma finalização de Ryerson e jogou em direção ao gol do próprio time. Aos 40, Guirassy marcou seu primeiro gol no jogo, de cabeça, na pequena área.

Os demais gols aconteceram na segunda etapa. Aos 30 minutos, ele recebeu assistência de Gross e finalizou de pé esquerdo. Cinco minutos depois, o atacante de Guiné, dentro da pequena área, só teve o trabalho de empurrar para as redes após cruzamento de Beier. Aos 38, Guirassy voltou a marcar de cabeça ao completar cruzamento de Gross. O gol que fechou o placar aconteceu aos 44 minutos. Gross fez um cruzamento perfeito da direita e encontrou Beier sozinho perto da primeira área. Ele até se abaixou para cabecear e marcar o sexto gol do Dortmund.

Na próxima rodada, o Borussia Dortmund enfrenta o St. Pauli no sábado, e o Union Berlin joga com o Holstein Kiel no domingo.