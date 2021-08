Com 2ª melhor campanha fora de casa, Guarani faz confronto direto de olho no G4

Da Redação

O Guarani aposta em seu desempenho fora de casa para surpreender o Avaí nesta terça-feira, às 19 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 17.ª rodada, em confronto direto pelo G4 - a zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Daniel Paulista tem a segunda melhor campanha como visitante.

Em sete partidas fora de casa, o Guarani obteve três vitórias, três empates e uma derrota - aproveitamento de 57,1%. Diante de tais números, os paulistas esperam voltar ao G4. O time de Campinas (SP) ocupa a sétima colocação com 26 pontos, a um do Avaí, o quinto colocado, e a um também do Goiás, que fecha a zona de acesso.

Daniel Paulista não terá mais uma vez o artilheiro Régis, com uma lesão de grau 2 na panturrilha. Rodrigo Andrade, com problema muscular na coxa, Rafael Costa, que também passou por cirurgia, e Lucas Cardoso, com lesão na coxa, são outros que seguem fora.

"Nós procuramos trabalhar todos de uma maneira igual. Vamos dar moral e confiança aos atletas que receberão as próximas oportunidades. Infelizmente essas coisas de lesões acontecem e vão continuar acontecendo. São inevitáveis. A gente trabalha muito no dia a dia para minimizar no aspecto de não estarem acontecendo, mas são inevitáveis pela sequência, pela intensidade dos jogos", observou o treinador.

Os atacantes Júlio César e Todinho, enquanto isso, participaram do último treinamento e devem ficar à disposição. O primeiro se recuperou de lesão e o segundo foi recontratado.

O Guarani deve começar jogando com Gabriel Mesquita; Diogo Mateus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Índio, Bruno Sávio, Andrigo e Júlio César (Allan Victor); Lucão do Break.