Com 2 gols em vitória sobre o Cagliari, Osimhen encerra série de derrotas do Napoli no Italiano

O Napoli voltou a vencer no Campeonato Italiano. Nesse sábado, bateu o Cagliari por 2 a 1, no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela 16ª. rodada do Campeonato Italiano, com gols no segundo tempo do nigeriano Osimhen e do georgiano Kvaratskhelia. Pavoletti descontou.

Atual campeão italiano, o Napoli vinha de duas derrotas e estava se distanciando das primeiras colocações. Agora, chegou aos 27 pontos, em quarto lugar. A líder é a Inter de Milão, com 38 pontos, que joga no domingo contra a Lazio, em Roma.

Já o Cagliari mostra que vai continuar mesmo na briga para fugir da zona de rebaixamento. Tem apenas 13 pontos após 16 jogos. O Napoli volta a campo contra a Roma, na capital italiana. O O Cagliari encara o Verona. Ambos os duelos serão no sábado.

O primeiro tempo fez jus às respectivas colocações das equipes no Campeonato Italiano. O Cagliari não teve vergonha e chegou a ficar com os 11 jogadores em seu campo de defesa para impedir o avanço dos anfitriões. O Napoli, por sua vez, bem que tentou e teve o domínio da etapa. Com exceção de um chute rival, a equipe da casa criou mais, principalmente com o georgiano Kvaratskhelia jogando pela esquerda e tendo como apoio o lateral-esquerdo brasileiro Natan.

Kvaratskhelia incomodou a defesa do Cagliari e teve uma boa chance de gol, mas cabeceou mal. O Napoli ainda acertou uma bola na trave e deu trabalho ao goleiro Scuffet. O segundo tempo começou praticamente igual ao primeiro com o Napoli sendo dominante, mas a diferença é que o atacante nigeriano Victor Osimhen brilhou.

Aos 24, Osimhen abriu o placar após cruzamento da esquerda do português Mário Rui, que havia acabado de entrar. O nigeriano subiu mais que a dupla de zaga e superou o goleiro, que chegou a espalmar, mas a bola bateu na trave e entrou. A festa napolitana, porém, durou apenas três minutos. Luvumbo recebeu lançamento, foi até a linha de fundo e cruzou para dentro da área para Pavoletti ganhar do zagueiro brasileiro Juan Jesus e empatar.

Apesar do empate, o Napoli não se abalou. E também somente três minutos depois viu novamente Osimhen fazer jogada individual dentro da área, com direito a embaixada. O atacante cruzou para trás para Kvaratskhelia chutar. A bola bateu na trave direita e entrou, sem chances para o goleiro Scuffet.

Mais cedo, o Lecce derrotou o Frosinone por 2 a 1, após duas falhas do goleiro Turati, em casa, chegando aos 20 pontos. O Frosinone tem 19.