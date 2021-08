Com 16 nomes, seleção brasileira de futsal é convocada para o Mundial na Lituânia

Da Redação

A seleção brasileira masculina de futsal foi convocada para o Mundial da modalidade, que acontecerá na Lituânia. Nesta quarta-feira, durante cerimônia realizada na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o técnico Marquinhos Xavier divulgou a lista dos 16 atletas que representarão o Brasil na competição, que é chancelada pela Fifa e que deveria ter sido realizada no ano passado. No entanto, ela foi adiada por conta da pandemia do novo coronavírus.

O Mundial será disputado entre os dias 12 de setembro e 3 de outubro. Detentora de cinco títulos na competição, a seleção brasileira já conhece os adversários da fase de grupos. Em sorteio realizado em junho, na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça, o Brasil caiu no Grupo D ao lado de República Checa, Panamá e Vietnã.

Para ir em busca do hexacampeonato, Marquinhos Xavier aposta em uma mescla - oito dos 16 atletas convocados atuam no Brasil, enquanto que a outra metade compete nas principais ligas europeias de futsal.

"Temos que ser humildes, sabemos que os países evoluem. Por outro lado, temos uma hegemonia a defender, que é a história do nosso futsal. Temos uma equipe extremamente capacitada para buscar esse título. Nós estamos indo com esse desejo de trazer esse título para o Brasil. Mas sempre respeitando o crescimento dos outros países, temos fortes concorrentes. A nossa missão é nos concentrarmos naquilo que temos que fazer, na nossa capacidade de desenvolver um grande futsal e trazer, mais uma vez, essa importante conquista", destacou o técnico da seleção.

Confira a lista de convocados do Brasil:

GOLEIROS - Guitta (Sporting Lisboa-POR), Djony (Sorocaba) e Willian (Joinville);

FIXOS - Rodrigo (Sorocaba), Marlon (Palma-ESP) e Lé (Corinthians);

ALAS - Arthur (Benfica-POR), Leonardo (Sorocaba), Dyego (Barcelona-ESP), Leandro Lino (Sorocaba), Bruno (Ukhta-RUS) e Gadeia (Elpozo-ESP);

PIVÔS - Ferrão (Barcelona-ESP), Pito (Barcelona-ESP), Rocha (Carlos Barbosa) e Dieguinho (Joinville).