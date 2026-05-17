Com 12 jogos no Brasileirão, Danilo é cortado de Botafogo x Corinthians por 'motivos pessoais'

Publicado em 17.05.2026, 15:46:00 Editado em 17.05.2026, 15:54:00
O Botafogo teve uma baixa inesperada pouco antes do duelo contra o Corinthians, neste domingo, 17, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Danilo acabou retirado da partida no Estádio Nilton Santos por "motivos pessoais", conforme informou o clube carioca.

O camisa 8 havia sido incluído normalmente na lista de relacionados e aparecia como forte candidato a iniciar o confronto entre os titulares. A ausência de última hora, no entanto, alterou os planos da comissão técnica.

Peça importante da equipe na temporada, Danilo soma 12 partidas disputadas no Brasileirão. Caso volte a atuar na competição, ele ficará impedido de defender outro clube no torneio nacional em 2026.

Internamente, o Botafogo já trabalha com a possibilidade de perder o jogador na próxima janela. Em meio ao cenário financeiro delicado da SAF, a venda do meio-campista é vista como um caminho provável. O desejo do atleta e da diretoria é concretizar uma negociação com o mercado europeu, que já realizou contatos iniciais para entender condições e valores.

Além da situação no clube, Danilo vive expectativa pela seleção brasileira. O volante integra a pré-lista elaborada por Carlo Ancelotti e aparece como um dos candidatos a integrar a convocação definitiva para a Copa do Mundo, que será anunciada nesta segunda-feira, 18.

BOTAFOGO Brasieirão Danilo Futebol
